"Клетки гибнут безвозвратно": врач выдал правду о болезни певицы МакSим

Жизнь знаменитой артистки не раз висела на волоске. Певица МакSим в большой беде.

В разгар пандемии коронавируса исполнительница хита "Мой рай" побывала одной ногой в могиле. Больше месяца она пролежала в искусственной коме, а прогнозы были неутешительными. Стас Барецкий даже хотел подыскать звезде место на кладбище, но произошло чудо: певица МакSим встала на ноги.

Поначалу знаменитость была хрупкая, как тростинка, и довольно слабая. Однако планомерная реабилитация пошла ей на пользу. Певица МакSим поправилась и вернулась на сцену. Правда, в скором времени концерты снова стали срываться. Причина в алкоголизме, об этом артистка лично сообщила, находясь в рехабе.

Психиатр и нарколог Василий Шуров рассказал, что болезнь артистки опасна для представительниц прекрасного пола по нескольким причинам. Налегая на спиртное, певица МакSим, как и другие дамы с зависимостью, оказала себе медвежью услугу.

По словам врача, такой алкоголизм развивается стремительно, даже с малых доз. Недуг отражается на лице, фигуре, образе жизни, поведении. И, увы, особенно сильно бьет по здоровью. Нередко возникают проблемы с гинекологией. Так что певица МакSим сделала правильно, отправившись в клинику.

Однако цена совершенных ошибок слишком высока. "Если организм мужчины, бросившего пить, через какое-то время восстанавливается, то женские клетки гибнут безвозвратно", — сообщает Пятый канал с отсылкой на слова врача.

Как сильно алкозависимость отразилась на состоянии звезды, пока не понятно. О проблемах глубоко интимного характера певица МакSим не распространяется.