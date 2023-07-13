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Четверг 13 июля

17:40"Рядом с Киркоровым была не Пугачева": Вовк впервые рассказала про двойника Примадонны 16:44"Клетки гибнут безвозвратно": врач выдал правду о болезни певицы МакSим 13:34В Подмосковье сгорел роскошный отель 12:04Домработница не нашла проблемы в словах Пугачевой про рабов и холопов: Что ж такого тут обидного? 11:18Московский студент умер, нырнув в фонтан 10:12Исполнитель хита "Здравствуй, чужая милая" Солодуха победил алкоголизм 09:06Интимный обряд Лазарева перед выходом на сцену попал на видео 09:00Более 40 домов сгорели во время пожала в селе Шайдуриха на Урале 08:48Скончалась актриса из сериала "Каменская" Маршалова 08:32В Тюмени блогер угрожала сыну убийством во время стрима 08:05"Развод был неизбежен": Розенбаум помог Лепсу раскаяться в предательстве 06:10Столичные ЖК с лучшими продажами в июне 04:08Оставила ребенка с няней и уехала: Ольгу Орлову раскритиковали за отпуск без дочери-грудничка 02:28Жилья в аренду в Москве стало на 31% меньше 00:26Гастроэнтеролог рассказала, чем опасен фастфуд 22:43"Оба взмыленные": Домогаров развеялся с жеребцом в укромном месте 21:17В гости к верблюдам: чудо-остров посреди степи 20:12Раскрыты новые обстоятельства смерти дочери экс-губернатора Пензенской области Бочкаревой 19:25"Пошла рыдать": молодая партнерша Куценко родила нежеланного ребенка 16:49"Вывозят на коляске": сраженный инсультом Носков пробивает до мурашек 15:49Певица Ханна назвала себя плохой мамой 12:47В Москве нашли мертвой дочь экс-губернатора Пензенской области Наталью Бочкареву 12:18Что случилось с поставленным на миллионы Пугачевой памятником Барыкину 12:17Мать убила отца на его глазах: в Омской области ребенок потерял рассудок 11:56В Москве задержали мужчину за попытку изнасилования двух незнакомок 11:03На Сахалине стая бродячих собак напала на ребенка 10:43В подмосковном Солнечногорске загорелись деревянные постройки 10:09Андрей Аршавин рассказал о двух своих сильных сторонах: Секс и юмор 08:51В детских садах Орска произошло массовое отравление детей 08:03Чай: 5 интересных фактов о любимом напитке 06:139% новостроек сосредоточено в центре города 04:15Врач развеяла мифы о повышенном давлении: главные ошибки гипертоников 02:07Как законно обустроить антресоль 00:05Киркорову и не снилось: огромные накладки на зубы стали трендом у звезд 22:03Хирург оценил стоимость пластических операций Надежды Бабкиной 19:40Дворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой 19:30Evolute: самый бюджетный электрокар 19:10Почему родственники Нонны Мордюковой ополчились друг на друга из-за квартиры 19:00Чтоб жить целый век: 49-летний Фомин узнал уникальную формулу долголетия 18:20Нейрохирург оценил шансы сына Ефремова после трепанации черепа 15:50Гринева рассказала о полученном в семилетнем браке со Звягинцевым богатстве 15:14"Как женщина после родов": потерявший ноги Костомаров посмеялся над собой 12:10Караул, ограбили! Взломщики ворвались к матери певицы Бейонсе 10:55"Затопило квартиры до седьмого этажа": последствия аномального ливня в Нижнем Новгороде 09:23Отдых на море – 2023: цены на жилье 06:19Скидки на жилье в Москве достигают 40% 02:03Средняя цена покупки квартиры – 16 млн 00:23Первый канал официально подтвердил появление Гузеевой в новых выпусках "Давай поженимся!" 20:37Таролог предрекла крах отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека 17:00Сын Михаила Ефремова перенес трепанацию черепа
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"Клетки гибнут безвозвратно": врач выдал правду о болезни певицы МакSим

"Клетки гибнут безвозвратно": врач выдал правду о болезни певицы МакSим
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Жизнь знаменитой артистки не раз висела на волоске. Певица МакSим в большой беде.

В разгар пандемии коронавируса исполнительница хита "Мой рай" побывала одной ногой в могиле. Больше месяца она пролежала в искусственной коме, а прогнозы были неутешительными. Стас Барецкий даже хотел подыскать звезде место на кладбище, но произошло чудо: певица МакSим встала на ноги.

Поначалу знаменитость была хрупкая, как тростинка, и довольно слабая. Однако планомерная реабилитация пошла ей на пользу. Певица МакSим поправилась и вернулась на сцену. Правда, в скором времени концерты снова стали срываться. Причина в алкоголизме, об этом артистка лично сообщила, находясь в рехабе.

Психиатр и нарколог Василий Шуров рассказал, что болезнь артистки опасна для представительниц прекрасного пола по нескольким причинам. Налегая на спиртное, певица МакSим, как и другие дамы с зависимостью, оказала себе медвежью услугу.

По словам врача, такой алкоголизм развивается стремительно, даже с малых доз. Недуг отражается на лице, фигуре, образе жизни, поведении. И, увы, особенно сильно бьет по здоровью. Нередко возникают проблемы с гинекологией. Так что певица МакSим сделала правильно, отправившись в клинику.

Однако цена совершенных ошибок слишком высока. "Если организм мужчины, бросившего пить, через какое-то время восстанавливается, то женские клетки гибнут безвозвратно", — сообщает Пятый канал с отсылкой на слова врача.

Как сильно алкозависимость отразилась на состоянии звезды, пока не понятно. О проблемах глубоко интимного характера певица МакSим не распространяется.

13 июля 2023, 16:44
Певица МакSим. Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал• Требует проверки

Фоторепортаж

MакSим нашлась после исчезновения и отмены концерта

Сергей Лазарев. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;
Диана Гурцкая. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;
Юлианна Караулова. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;
МакSим. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;

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