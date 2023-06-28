ФНС нашла у исчезнувшей МакSим долгов на миллион рублей

Громкое признание Даны Борисовой Тесты Сенчукова рассказала о разводе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисеГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем

Лента новостей

Среда 28 июня

20:43ФНС нашла у исчезнувшей МакSим долгов на миллион рублей 19:43Варшавер высказался о конкуренции Васильевой и Кравченко в "Ленкоме": Будут играть в разных составах 18:36"Если у тебя деменция, значит ты живой": Лолита высмеяла умозаключения Виктории Бони 17:34Меньшова рассказала о проблемах в отношениях с сыном 16:47Цискаридзе прокомментировал возможность стать руководителем Большого театра 15:54Виктория Боня решила сделать пластическую операцию как у Беллы Хадид 15:20Невеста Максима Виторгана предпочла одиночество 15:00"Очень сложно": Молодой муж Бабкиной заговорил о психологической травме 14:52"Если бежать, то к тебе": Орбакайте показала гармонию с мужем 14:10"Не все в этой жизни покупается": психолог объяснил причины неудачи Маркл и принца Гарри в Голливуде 13:50"Помогите!": оскаливший зубы зверь бросился на Газманова 13:30Будь в тренде: какие шорты актуальны летом 2023 13:10"Трусы с фотографиями": почему солист "Корней" Бердников отказывается от подарков 12:50Оставил маленького сына с женой, а потом его потерял: личная трагедия Сергея Бодрова-старшего 12:30Гонорар стартует от миллиона: Как зарабатывает на жизнь независимый сын Барановской 12:10"Это было чудо!": Высшие силы помогли Кате Лель вылечить Аниту Цой 11:53Недвижимость и не только: что связывает Березовского и Диброва? 11:30"Он умеет оказывать внимание": Известная артистка восхитилась галантным Боярским 11:14Светлая память: умер артист из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" 10:50"Хотелось пару раз убить": Донцова раскрыла неожиданные подробности своего брака 10:20"Мой мир не будет прежним": Ляйсан Утяшева разоткровенничалась о важном событии в жизни 10:00"Заказала у меня": копию Пугачевой создал художник-кукольник из Ленинградской области 09:40"Не бывает все гладко": Красавец-актер из сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА" высказался о любовном треугольнике 09:20Цискаридзе обратился к своим подопечным: Ничего не бойтесь! 09:00Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов 08:44На даче все иначе: когда земельный участок приносит убытки 08:20Срочная продажа квартиры в Москве может выйти боком 08:00"Это провал": Тодоренко пожаловалась на неприятности 06:26Спрос на вторичные квартиры вырос вдвое 04:13Диетолог перечислил полезные летние перекусы 02:17Спрос на кладовые в ЖК вырос на 10% 00:33Дочь Барышникова показала кадры со свадьбы в США 22:00"Этого не было никогда": Леонид Агутин готовится к грандиозному событию 21:22Покинувший команду Собчак парень круто изменил свою жизнь 20:05Тело покойного рэпера Картрайта отправят на четвертую биологическую экспертизу 18:40Поклонники заподозрили Буланову в беременности на открытии ресторана 18:20Ксения Бородина рассказала о раздражающем типе мужчин 18:00Анастасия Волочкова пострадала во время откровенной съемки с кроликами 17:40Гинеколог предупредила Дану Борисову о проблемах с психикой после девяти абортов 17:20Поднятая на смех из-за готовки Высоцкая отреагировала на слова о ней: Большое спасибо 17:00"Напою всю страну": Пенкин впервые прокомментировал "пьяное" видео из самолета 16:40"Ко мне приставал Орландо Блум": Певица Слава рассекретила знакомство с голливудской звездой 16:20"Ничего не вижу плохого": Чехова рассказала о поцелуях с 11-летним сыном 16:00"Мы уже давно не виделись": Дибров горюет из-за разлуки с живущей за границей внучкой 15:40"Вспоминать не будут": Прохор Шаляпин усомнился в величии Аллы Пугачевой 15:20"Пока она малышка": почему дочь Орловой еще не видела бабушку? 15:00Под Санкт-Петербургом мужчина обнаружил останки человека 14:40"Мы не общаемся": Звезда "Дальнобойщиков" Гостюхин боится не дожить до примирения с дочерью 14:20"Сидит без работы": Садальский рассказал о непростом положении Васильевой 14:00Россияне стали чаще страховать недвижимость
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

ФНС нашла у исчезнувшей МакSим долгов на миллион рублей

ФНС нашла у исчезнувшей МакSим долгов на миллион рублей
160

Певица МакSим в апреле была вынуждена отменить тур по России из-за плохого самочувствия. В этот время ее решили проверить налоговики.

Проблемы как снежный ком копятся у оскандалившейся певицы МакSим, которая остановила свой весенний тур по просьбе многих фанатов. Артистка выходила на сцену в странном состоянии, выглядела опухшей и заторможенной, не попадала в ноты и хрипела, хотя обычно всегда чисто пела свои песни.

В итоге ее начали подозревать в алкогольной зависимости или другой болезни и призвали концертного директора не издеваться над артисткой и дать ей отдых.

Однако после того, как тур отменили, очевидцы сняли кадры, на которых певица МакSим сидит в баре с кальяном и бутылкой спиртного, что ужасно разочаровало поклонников, ведь звезда несколько лет страдала от алкогольной зависимости и чуть не умерла, в чем сама признавалась. Многие надеялись, что певица излечилась.

Тур был остановлен, а сама МакSим снова ушла в тень и пропала с радаров поклонников на два с лишним месяца. Но ФНМ не дремлет, и воспользовавшись временным затишьем, проверила доходы артистки. И, как выяснилось, не зря. Налоговики нашли у МакSим долгов государству аж на миллион рублей. Если артистка не погасит долг в ближайшее время, дело передадут судебным приставам.

28 июня 2023, 20:43
МакSим. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"КП"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

MакSим нашлась после исчезновения и отмены концерта

Сергей Лазарев. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;
Диана Гурцкая. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;
Юлианна Караулова. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;
МакSим. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;

По теме

Лолита рассказала о драматических событиях с певицей МакSим после истории с сорвавшимся концертом
Марина Сергеевна Максимова (МакSим)

Марина Сергеевна Максимова (МакSим) певица

Варшавер высказался о конкуренции Васильевой и Кравченко в "Ленкоме": Будут играть в разных составах

Варшавер высказался о конкуренции Васильевой и Кравченко в "Ленкоме": Будут играть в разных составах
Татьяна Васильева якобы может сыграть Инну Чурикову в "Ленкоме", но сидит без работы, заявил Стас Садальский. Скандальный актер, блогер и журналист Стас Садальский всегда отличался прямолинейностью и открытостью и никогда не скрывал своей истинной позиции и отношения к коллегам.

"Если у тебя деменция, значит ты живой": Лолита высмеяла умозаключения Виктории Бони

"Если у тебя деменция, значит ты живой": Лолита высмеяла умозаключения Виктории Бони
Лолита остро прокомментировала очередное философское высказывание Виктории Бони. На днях российская модель и бывшая звезда шоу "Дом-2" Виктория Боня призналась, что хочет сделать пластическую операцию на лице.

Меньшова рассказала о проблемах в отношениях с сыном

Меньшова рассказала о проблемах в отношениях с сыном
Юлия Меньшова поговорила с психологом и обсудила наболевшие семейные вопросы. Гостьей очередного выпуска ютуб-шоу Юлии Меньшовой стала психолог, автор книг и мать семерых детей Лариса Суркова.

Цискаридзе прокомментировал возможность стать руководителем Большого театра

Цискаридзе прокомментировал возможность стать руководителем Большого театра
Николай Цискаридзе до сих пор не обзавелся семьей и детьми. В свежем интервью он коснулся этой темы. Кроме того, он заговорил о карьере. Николай Цискаридзе редко говорит о личной жизни.

Виктория Боня решила сделать пластическую операцию как у Беллы Хадид

Виктория Боня решила сделать пластическую операцию как у Беллы Хадид
Виктория Боня постоянно стремится к совершенству в своей внешности. На этот раз она решилась на радикальные меры. Российская модель и ведущая Виктория Боня решила "натянуть себе глаза" и сделать модную пластическую операцию под названием "ponytail lift", которую в России зовут "лисьи глазки".

Выбор читателей

27/06ВтрПугачева покидает Израиль из-за антироссийского шабаша Вайкуле 27/06ВтрБелокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева 28/06СрдГосподи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов 27/06Втр"Поеду обратно в Москву": Лазарева* заявила о намерении вернуться в Россию 27/06Втр"Я сделала девять абортов": Дана Борисова откровенно рассказала о личной трагедии 27/06Втр"Кому до тебя есть дело?": Кушанашвили жестко ответил собравшемуся в Россию Милохину