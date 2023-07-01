Сябитова рассказала о способе найти свою любовь без помощи сайтов для знакомств

Заявление телеведущей вызвало бурные споры в сети.

Роза Сябитова, известная сваха и участница телепроекта "Давай поженимся", вновь вызвала шок и разочарование у своих поклонников своими заявлениями о сайтах знакомств. В свежем интервью она выразила скептицизм по отношению к таким площадкам и назвала их неэффективными и опасными.

Согласно словам Розы, лишь единицы людей находят на сайтах знакомств долгосрочные отношения, а большинство пользователей сталкиваются с мошенниками и обманом. Она утверждает, что подобные площадки позволяют только выбирать из большого количества потенциальных партнеров, но при этом требуют много времени и усилий на отсеивание неподходящих кандидатов.

Вместо этого, Роза советует искать свою вторую половинку в определенных местах, где можно встретить людей с общими интересами и целями. Она утверждает, что лучше производить впечатление на людей из своих групп, таких как путешественники, музыканты, байкеры и другие, чем тратить время на сайты знакомств, которые, по ее мнению, просто зарабатывают деньги на одиноких и наивных женщинах.

Эти заявления вызвали бурные споры и негативные эмоции у поклонников Розы Сябитовой. Многие были разочарованы ее отношением к сайтам знакомств и считают, что она не учитывает индивидуальные предпочтения и возможности каждого человека. Некоторые обвиняют ее в лжи и склонности к скандалам, так как она сама принимала участие в телепроекте "Давай поженимся", который является своеобразным аналогом сайтов знакомств.