Сябитова рассказала о способе найти свою любовь без помощи сайтов для знакомств

Как изменилась внучка Гурченко Тесты Моника Белуччи о новом романе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисеГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем

Лента новостей

Суббота 1 июля

11:13Сябитова рассказала о способе найти свою любовь без помощи сайтов для знакомств 10:44Басков влюбился в загадочную брюнетку 08:43"Наводит на мысли о пластике": Хирург оценил изменения во внешности Пугачевой 06:30"Сделали еще популярнее": почему Высоцкая хранит молчание после критики 04:48В каких городах больше всего апартаментов 02:25В 36% новостройках Москвы потолки выше 3 м 00:13Как избавиться от изжоги в домашних условиях? Действенные методы 22:20Известный блогер высмеял увлечение Лолитой новым течением Виктории Бони 22:00Ксения Бородина колко высказалась в адрес Ольги Орловой 20:40Матери Наташи Королевой сосватали отца Филиппа Киркорова 20:20Умер оскароносный актер Алан Аркин 19:43Тодоренко поделилась историей о схватках во время родов 19:20Всплыли подробности семейной жизни выпавшего из окна сына Ефремова 18:20Жена Прилучного рассказала о проблемах со здоровьем 18:00Подробности состояния выпавшего из окна сына Ефремова: Может остаться инвалидом 16:10"Старая раскоряка с молодой девчонкой": известный блогер раскритиковал брак Диброва 15:50Новая фотография Иосифа Пригожина стала поводом для шуток 15:30"Медведь наступил на ухо": Гагарина высказалась о талантах дочери 15:10Авербух рассказал об отношении к молодой супруге Арзмасовой 14:50Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры 14:30465 укусов: на двух башкирских школьников напал рой пчел 14:10Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы 13:50"Спасибо за человечность": дочь Боярского озаботилась проблемой аутизма 13:33"Нет предела совершенству": Филипп Киркоров не останавливает работу с пластическим хирургом 13:00Почему Павел Прилучный выбирает одинаковых женщин 12:40При обрушении строительных лесов в Зеленограде рабочему оторвало руку 12:20"Индивидуальный план": Известный продюсер раскрыл детали реабилитации Костомарова 12:00"Легких родов": Блогер прокомментировал новость о беременности Собчак 11:40На севере Москвы младенец скончался от ножевых ранений 11:20"Нечто невероятное и фееричное": сын Джигарханяна в восторге от коллекции наследника Киркорова 11:00"Подарок от Бога": 53-летняя Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз 10:40"Салфетки, которые уничтожают запах старости": Малахов рассказал о необычном подарке из Японии 10:20"Настя, ты ли это?": Волочкова предстала перед фанатами помолодевшей красавицей 10:00"Я не была взрослым человеком": Как дочь справлялась с уходом Любови Полищук 09:40"Была несчастливым и одиноким человеком": трагичная судьба звезды "Покровских ворот" Ульяновой 09:20В России подорожали квартиры в новостройках 09:00Мы еще не достигли дна: астролог Глоба назвала время окончания испытаний и прихода мира 08:40"Ты не веришь своему партнеру": Свиридова рассказала об отношении к официальному браку 08:20Несколько простых привычек: врач дала совет по улучшению состояния здоровья 08:00Отставить шутки: стали известны доходы Высоцкой за последний год 06:13Выгодны ли инвестиции в жилье в 2023 году? 04:18Порошина подверглась критике за неудачный образ: Прическа как у бабки 02:30Спрос на апартаменты вырос на 52% 00:23Психолог перечислил неочевидные признаки влюбленности 22:40Семенович показала фото без ретуши на отдыхе в Турции 22:20Ольга Орлова ответила на упрек в свой адрес по поводу возраста 20:20Опубликована реакция мужа Савичевой на откровенные съемки в новом клипе 19:30По ступенькам на протезах: Костомаров показал видео с новой тренировки 17:00Обесценивший свои таланты Оскар Кучера сделал неожиданное признание 16:40Беспорядочная половая жизнь и алкоголизм: врач назвал вероятную причину госпитализации Мадонны
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Сябитова рассказала о способе найти свою любовь без помощи сайтов для знакомств

Сябитова рассказала о способе найти свою любовь без помощи сайтов для знакомств
113

Заявление телеведущей вызвало бурные споры в сети.

Роза Сябитова, известная сваха и участница телепроекта "Давай поженимся", вновь вызвала шок и разочарование у своих поклонников своими заявлениями о сайтах знакомств. В свежем интервью она выразила скептицизм по отношению к таким площадкам и назвала их неэффективными и опасными.

Согласно словам Розы, лишь единицы людей находят на сайтах знакомств долгосрочные отношения, а большинство пользователей сталкиваются с мошенниками и обманом. Она утверждает, что подобные площадки позволяют только выбирать из большого количества потенциальных партнеров, но при этом требуют много времени и усилий на отсеивание неподходящих кандидатов.

Вместо этого, Роза советует искать свою вторую половинку в определенных местах, где можно встретить людей с общими интересами и целями. Она утверждает, что лучше производить впечатление на людей из своих групп, таких как путешественники, музыканты, байкеры и другие, чем тратить время на сайты знакомств, которые, по ее мнению, просто зарабатывают деньги на одиноких и наивных женщинах.

Эти заявления вызвали бурные споры и негативные эмоции у поклонников Розы Сябитовой. Многие были разочарованы ее отношением к сайтам знакомств и считают, что она не учитывает индивидуальные предпочтения и возможности каждого человека. Некоторые обвиняют ее в лжи и склонности к скандалам, так как она сама принимала участие в телепроекте "Давай поженимся", который является своеобразным аналогом сайтов знакомств.

1 июля 2023, 11:13
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Экспресс газета ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Прожить невозможно": размер пенсии Шифрина, Сябитовой и других российских звезд

Ефим Шифрин. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Роза Сябитова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Татьяна Доронина. Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

"Сокровенные слова": бабушка Сябитова поделилась народными мудростями

Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

Басков влюбился в загадочную брюнетку

Басков влюбился в загадочную брюнетку
Кто скрывается за загадочной фигуристой красавицей? После долгого периода молчания, 46-летний Николай Басков вновь стал главной темой разговоров поклонников и журналистов.

"Наводит на мысли о пластике": Хирург оценил изменения во внешности Пугачевой

"Наводит на мысли о пластике": Хирург оценил изменения во внешности Пугачевой
Свежее фото Аллы Пугачевой спровоцировало разговоры о перенесенной ею пластике. С прошлого года Примадонна живет в Израиле, куда перебралась с мужем и детьми.

"Сделали еще популярнее": почему Высоцкая хранит молчание после критики

"Сделали еще популярнее": почему Высоцкая хранит молчание после критики
Юлия Высоцкая ни словом не ответила всем тем, кто высмеивал ее готовку. Несколько месяцев назад в Сеть попали ролики, на которых Юлия Высоцкая готовит.

Известный блогер высмеял увлечение Лолитой новым течением Виктории Бони

Известный блогер высмеял увлечение Лолитой новым течением Виктории Бони
На днях Лолита сделала Виктории отличную рекламу в своем блоге. Виктория Боня в очередной раз привлекла себе внимание со своей философией "вред от ума и ловушки ума, которые не позволяют наслаждаться жизнью".

Ксения Бородина колко высказалась в адрес Ольги Орловой

Ксения Бородина колко высказалась в адрес Ольги Орловой
Ксения Бородина всегда откровенно говорит то, что думает в адрес поклонников и коллег. Звезды шоу "Дом-2" Ксения Бородина и Ольга Орлова примерно одинакового возраста – 40 и 45 лет.

Выбор читателей

29/06ЧтвКоролева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко 29/06ЧтвСеменович показала фото без ретуши на отдыхе в Турции 29/06ЧтвПо ступенькам на протезах: Костомаров показал видео с новой тренировки 29/06ЧтвБеспорядочная половая жизнь и алкоголизм: врач назвал вероятную причину госпитализации Мадонны 30/06ПтнВсплыли подробности семейной жизни выпавшего из окна сына Ефремова 30/06ПтнСын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры