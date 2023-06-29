Громкое признание Даны Борисовой Тесты Сенчукова рассказала о разводе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисеГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе

Лента новостей

Четверг 29 июня

09:00"Слава Богу, что не стала его женой": Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова 08:40"Да пошел ты!": из-за чего поругались Мордюкова и Михалков 08:20"Выглядит как бабка": Стилист раскритиковала образы тратящей миллионы на одежду жены Петросяна 08:00"Сокровенные слова": бабушка Сябитова поделилась народными мудростями 06:04Где искать доступный бизнес-класс в Москве 04:07Страшнее змей, пауков и клоунов: чего боятся жители России 02:16Спрос на элитную аренду вырос на 22% 00:01"Не давали спокойно спать": ТОП захватывающих сериалов от Регины Тодоренко 20:43ФНС нашла у исчезнувшей МакSим долгов на миллион рублей 19:43Варшавер высказался о конкуренции Васильевой и Кравченко в "Ленкоме": Будут играть в разных составах 18:36"Если у тебя деменция, значит ты живой": Лолита высмеяла умозаключения Виктории Бони 17:34Меньшова рассказала о проблемах в отношениях с сыном 16:47Цискаридзе прокомментировал возможность стать руководителем Большого театра 15:54Виктория Боня решила сделать пластическую операцию как у Беллы Хадид 15:20Невеста Максима Виторгана предпочла одиночество 15:00"Очень сложно": Молодой муж Бабкиной заговорил о психологической травме 14:52"Если бежать, то к тебе": Орбакайте показала гармонию с мужем 14:10"Не все в этой жизни покупается": психолог объяснил причины неудачи Маркл и принца Гарри в Голливуде 13:50"Помогите!": оскаливший зубы зверь бросился на Газманова 13:30Будь в тренде: какие шорты актуальны летом 2023 13:10"Трусы с фотографиями": почему солист "Корней" Бердников отказывается от подарков 12:50Оставил маленького сына с женой, а потом его потерял: личная трагедия Сергея Бодрова-старшего 12:30Гонорар стартует от миллиона: Как зарабатывает на жизнь независимый сын Барановской 12:10"Это было чудо!": Высшие силы помогли Кате Лель вылечить Аниту Цой 11:53Недвижимость и не только: что связывает Березовского и Диброва? 11:30"Он умеет оказывать внимание": Известная артистка восхитилась галантным Боярским 11:14Светлая память: умер артист из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" 10:50"Хотелось пару раз убить": Донцова раскрыла неожиданные подробности своего брака 10:20"Мой мир не будет прежним": Ляйсан Утяшева разоткровенничалась о важном событии в жизни 10:00"Заказала у меня": копию Пугачевой создал художник-кукольник из Ленинградской области 09:40"Не бывает все гладко": Красавец-актер из сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА" высказался о любовном треугольнике 09:20Цискаридзе обратился к своим подопечным: Ничего не бойтесь! 09:00Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов 08:44На даче все иначе: когда земельный участок приносит убытки 08:20Срочная продажа квартиры в Москве может выйти боком 08:00"Это провал": Тодоренко пожаловалась на неприятности 06:26Спрос на вторичные квартиры вырос вдвое 04:13Диетолог перечислил полезные летние перекусы 02:17Спрос на кладовые в ЖК вырос на 10% 00:33Дочь Барышникова показала кадры со свадьбы в США 22:00"Этого не было никогда": Леонид Агутин готовится к грандиозному событию 21:22Покинувший команду Собчак парень круто изменил свою жизнь 20:05Тело покойного рэпера Картрайта отправят на четвертую биологическую экспертизу 18:40Поклонники заподозрили Буланову в беременности на открытии ресторана 18:20Ксения Бородина рассказала о раздражающем типе мужчин 18:00Анастасия Волочкова пострадала во время откровенной съемки с кроликами 17:40Гинеколог предупредила Дану Борисову о проблемах с психикой после девяти абортов 17:20Поднятая на смех из-за готовки Высоцкая отреагировала на слова о ней: Большое спасибо 17:00"Напою всю страну": Пенкин впервые прокомментировал "пьяное" видео из самолета 16:40"Ко мне приставал Орландо Блум": Певица Слава рассекретила знакомство с голливудской звездой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Сокровенные слова": бабушка Сябитова поделилась народными мудростями

"Сокровенные слова": бабушка Сябитова поделилась народными мудростями
177

Роза Сябитова рассказала о том, как обеспечить младенцу крепкий сон.

Почти год прошел с того момента как Роза себе этого стала бабушкой. Этот долгожданный статус подарила ей дочь Ксения.

Несмотря на все радостные переживания было и то, что сильно омрачало настроение как самой Розе, так и ее дочери. Малышка спала очень плохо, из-за чего женщинам приходилось следить за ней буквально вахтовым методом, чтобы давать друг другу возможность немного выспаться.

Теперь же, чтобы помочь тем, кто оказался в такой же ситуации, новоиспеченная бабушка Роза Сябитова поделилась народными мудростями. В своем Телеграмм канале она опубликовала несколько советов, которые смогут помочь обеспечить крепкий сон младенца.

В старину, поделилась Роза, в ноги беспокойному ребенку клали березовое полено: якобы оно помогало ему спать так же крепко и неподвижно. Не забывали, впрочем, и о колыбельных.

"Верили тогда мамочки, что богиня Леля стояла рядом и подсказывала сокровенные слова, но слышать их дано было только любящей матери", – рассказала Роза Сябитова.

Именно благодаря этим чистым и полным нежности песням, уверена Роза Сябитова, когда-то крепко спали ее сын и дочь, а сейчас – спит ее внучка.


29 июня 2023, 08:00
Роза Сябитова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм, канал "Сябитова Роза"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Рак яичка, опухоль в матке, врожденное уродство: кому из звезд удалили органы

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

"Всегда и постоянно": Сябитова заговорила о мужской лжи
Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

"Слава Богу, что не стала его женой": Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова

"Слава Богу, что не стала его женой": Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова
В Нальчике продолжается Международный кинофестиваль "Кабардино-Балкария-2023". Он проводится Сергеем Новожиловым при поддержке Министерства культуры Кабардино-Балкарии. Среди звезд этого года – актриса театра и кино Екатерина Волкова – звезда фильмов "Вдох-выдох", "Чужие и близкие", "Скорая помощь". В будущем году Вам исполнится 50 лет.

"Да пошел ты!": из-за чего поругались Мордюкова и Михалков

"Да пошел ты!": из-за чего поругались Мордюкова и Михалков
Стали известны подробности давней ссоры двух легендарных звезд Нонны Мордюковой и Никиты Михалкова. Свою первую кинороль Нонна Мордюкова сыграла будучи студенткой в фильме Сергея Герасимова "Молодая гвардия", что сразу принесло ей всенародную любовь.

"Выглядит как бабка": Стилист раскритиковала образы тратящей миллионы на одежду жены Петросяна

"Выглядит как бабка": Стилист раскритиковала образы тратящей миллионы на одежду жены Петросяна
Жена Евгения Петросяна часто подвергается критики из-за странных нарядов. Молодая супруга известного комика из скромной девчушки превратилась в настоящую модницу.

ФНС нашла у исчезнувшей МакSим долгов на миллион рублей

ФНС нашла у исчезнувшей МакSим долгов на миллион рублей
Певица МакSим в апреле была вынуждена отменить тур по России из-за плохого самочувствия. В этот время ее решили проверить налоговики. Проблемы как снежный ком копятся у оскандалившейся певицы МакSим, которая остановила свой весенний тур по просьбе многих фанатов.

Варшавер высказался о конкуренции Васильевой и Кравченко в "Ленкоме": Будут играть в разных составах

Варшавер высказался о конкуренции Васильевой и Кравченко в "Ленкоме": Будут играть в разных составах
Татьяна Васильева якобы может сыграть Инну Чурикову в "Ленкоме", но сидит без работы, заявил Стас Садальский. Скандальный актер, блогер и журналист Стас Садальский всегда отличался прямолинейностью и открытостью и никогда не скрывал своей истинной позиции и отношения к коллегам.

Выбор читателей

28/06СрдГосподи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов 27/06ВтрБелокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева 27/06Втр"Поеду обратно в Москву": Лазарева* заявила о намерении вернуться в Россию 27/06ВтрПоднятая на смех из-за готовки Высоцкая отреагировала на слова о ней: Большое спасибо 27/06Втр"Кому до тебя есть дело?": Кушанашвили жестко ответил собравшемуся в Россию Милохину 28/06СрдСветлая память: умер артист из "Вечеров на хуторе близ Диканьки"