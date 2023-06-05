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Понедельник 5 июня

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"Первый съемочный день": Гузеева показала уникальные кадры со съемок летнего шоу

"Первый съемочный день": Гузеева показала уникальные кадры со съемок летнего шоу
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Лариса Гузеева вернулась к работе.

В начале этого года стало известно о закрытии шоу "Давай поженимся!". Так ведущая передачи Лариса Гузеева лишилась работы, но на Первом канале, к счастью, еще есть проекты, где требуется мастерство артистки. Недавно начались съемки шоу, в котором Гузеева принимает непосредственное участие.

Актриса разместила в популярной социальной сети уникальные кадры со съемок программы на дачном участке. "Первый съемочный день", – сообщила она поклонникам. Есть предположение, что телеведущая работает над новыми выпусками шоу "На дачу!". В комментариях под публикацией Гузеевой отметились те, кто принял участие в съемках. "Приезжайте еще раз, без камер", – написала актрисе Нина, которая называет себя экспертом дачных дел.

Наверняка скоро Гузеева подробно расскажет о том, над чем сейчас работает. Поклонники же дали понять артистке, что с нетерпением ждут шоу с ее участием. "Новое шоу?", "Очень ждем!", "Вы прекрасны", – написали фанаты.

Фото: соцсети

Ранее Лариса Гузеева поделилась с подписчиками проникновенным моментом со съемок. Она легла в кровать с артистом Александром Лыковым. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

5 июня 2023, 18:20
Фото: Photoagency Interpress/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

Лариса Гузеева была одной из самых красивых актрис.
Актрису прославила главная роль в фильме "Жестокий романс".
Гузеева смело соглашалась на любые эксперименты со внешностью.
Однако неизменно выглядела великолепно.
Сейчас Ларисе 59 лет.
Актриса сильно изменилась, но артистизма не растеряла.
Лариса все так же готова к любым преображениям.
Гузеева настоящая дива на Первом канале.

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