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Пятница 26 мая

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"Через 40 лет": Гузеева показала нежную встречу с бывшим одногруппником

"Через 40 лет": Гузеева показала нежную встречу с бывшим одногруппником
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Лариса Гузеева поделилась с подписчиками проникновенным моментом со съемок.

Энергию Ларисы Гузеевой столько, что хватит на нескольких человек. Она успевает и вареники лепить, и телепередачи вести, и даже в кино умудряется сниматься.

Вот и днем 26 мая актриса в своем Телеграм-канале разместила ролик со съемок очередной картины. На видео она показала нежную встречу с бывшим одногруппником.

По сюжету сцены, Лариса Гузеева и звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лыков обнимаются лежа на кровати. Судя по всему, команда "Мотор!" еще не была дана, ведь Лариса обратилась к тому, кто снимал все происходящее на камеру телефона.

"Через 40 лет нужно было встретиться с однокурсником, чтобы вот это вот безобразие случилось", – похихикала Лариса, придавленная закинутой на нее ногой Александра.

Подписчицы Ларисы Гузеевой посмеялись над ее чувством юмора, позавидовали ее работе и попросили, разумеется, название фильма, чтобы посмотреть его как только он выйдет на экраны К слову, некоторые дамы даже признались, что Александр Лыков был ранее объектом их влюбленности.

"Караул, такой огромный! Там одна ножищща как вся Лора! Из под него и Лору не видно, я ее еле разглядела", – эмоционально прокомментировала публикацию одна из поклонниц Ларисы Гузеевой.

26 мая 2023, 20:48
Лариса Гузеева. Фото:Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.https://www.globallookpress.com/
Телеграм, канал "Лариса Гузеева"✓ Надежный источник

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Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com

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