"Буду жить меньше": 25-летняя Чеботина впервые сообщила о сокращающем ее дни факторе

В Москве состоялась премьера романтической комедии "Мальдивы подождут". Среди гостей была и певица Люся Чеботина, отметившая накануне 25-летие.

"Вокруг нас очень много негатива, – рассуждает Чеботина. – У кого-то ребенок болен, у кого-то начальник на работе токсичный. И от этого всего нужен отдых – важно не грузить себя бытовыми проблемами и уметь расслабиться".

Мудрая Люся советует: когда возникнет какой-то кризис – в работе ли, в отношениях ли – надо просто взять небольшую паузу. А потом – с новыми силами! – в бой.

В фильме "Мальдивы подождут" речь идет про любовный треугольник. У Чеботиной пока такого не было, но она уверена: третий человек, который пытается влезть в создавшую пару, всегда остается заведомо проигравшим. Возможно, все дело в ее характере. "Я всегда думаю о других, но не о себе, хотя, как говорила певица Ники Минаж, эгоисты всегда живут дольше. А поскольку я не эгоист, то, видимо, и жить буду меньше".

А для того, чтобы избежать конфликтов, Люся советует просто молчать. "Раньше я думала, что молчание – знак согласия, а теперь думаю, что это знак силы", – пояснила молодая звезда.

Рассказала она и про планы на лето: "Буду очень много работать – на фестивалях, опен-эйрах. В августе выйдет трек, в сентябре выпущу и альбом".