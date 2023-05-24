Гагарина в неизменном мини и Самбурская в образе куклы: в чем звезды появились на премии RU.TV

Похороны мужа Дианы Гурцкая Тесты Атмосфера в семье Прилучного Игры Сонник

Топ новостей недели

Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина

Лента новостей

Среда 24 мая

20:52Гагарина в неизменном мини и Самбурская в образе куклы: в чем звезды появились на премии RU.TV 20:33"Пытался не лететь": внезапно умерший муж Гурцкая провел последние дни в кубинской гостинице 19:23"В голове не укладывается": Панкратов-Черный в шоке от поведения Галкина* 18:59Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко 18:30"Двуличие во плоти": вскрылась нелестная правда о Собчак 18:10"Нужна срочная госпитализация": истощавшей бывшей подруге Литвиновой грозит смерть 17:42Cтал вечным соседом Юлечки: семья Началовых подошла к гробу мужа Гурцкая 17:06"Постоянно врет!": гуляющую по красной дорожке в Каннах Викторию Боню разоблачили 16:46"Я сделал попытку": Митя Фомин рассказал о своей самой большой мечте 16:20Рита Дакота вышла замуж: Первые фото со свадьбы 16:00"Сейчас нам непросто": Алферова вынуждена просить деньги в день рождения 16:0034-летняя жена Петросяна оказалась важным начальником 15:40За неделю: бывшая жена Безрукова раскрыла способ быстрого похудения 15:20Бывшего Ольги Бузовой засмущала дама в прозрачном платье 15:00Косметолог дала рекомендации Виктории Боне по уколам красоты 14:39"Целый день грызутся": жена Прилучного пожаловалась на атмосферу в семье 14:20Больше всего новостроек возводится в ЗАО 14:00"Жизнь очень сложная": сыгравшая Пуговку актриса из "Папиных дочек" открыто о предательстве 13:47Показала животик: дочь Маликова в предвкушении приятных хлопот 13:14Невозможно смотреть: черную от горя Гурцкая прятали под зонтиками у гроба мужа 13:00Черный маг из "Битвы экстрасенсов" указал на ошибку Игоря Николаева в личной жизни 12:40"Мой дорогой": Крутой трогательно обратился к молодому успешному артисту 12:20"Социальный расизм": Богомолов вскрыл пороки российской элиты 12:00Сексуальная Климова в черном трико показала растяжку и переплюнула Волочкову 11:33Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу 11:2810 млн на игрушку: звезда шоу "Дом-2" купила сыновьям-младенцам машину 11:20Обрубившая связи с украинской родней Олеся Железняк подалась в храм 11:00Экс-директор Киркорова раскритиковал мечущуюся по миру "савраску" Пугачеву 10:40В России могут ввести наказание за нарушение тишины днем 10:20Не появится: похороны мужа Гурцкая пройдут без Пугачевой 10:00Важные слова: Подольская поддержала борющегося с болезнью Костомарова песней 09:40Как Пахмутова помогла Зацепину узаконить переделку квартиры в центре Москвы 09:20Крысы и яйца: обманутые строители жестко наказали работодателя в Польше 09:00Боня показала свое роскошное жилище по соседству с Нарусовой 08:20Чтоб ноги ее не было: Волочкову не пускают на выпускной единственной дочери 08:10Шоу фриков: звезды потрясли голой грудью и неприкрытым юбкой целлюлитом 08:00 Когда и как менять газовый счетчик 06:32Стоит ли слепо следовать последним тенденциям моды, какими бы радикальными они ни казались? 04:11В 19 ЖК столицы есть жилье дороже 1 млрд 02:08Как подобрать ювелирное украшение под свою внешность 00:21Эзотерик назвал самые опасные подарки для человека 21:44"Большая радость": мелкое хулиганство Хабенского вызвало восторг в культурной среде 21:22"Что может быть лучше?": мастер по вызову умаслил Гузееву в день рождения 21:01"Все у нее супер": Кабаева удостоилась высшей похвалы 20:41"Будет артисткой": Эммануил Виторган о будущем трехлетней дочери 20:03"Поднимет флаг умершего мужа": в канун похорон Гурцкая подает надежды 19:05Бузова подсела на препараты: врачи заявили о ее состоянии 18:31Что привело к драке? Волочкова раскрыла переписку с бывшим 18:06"Иди сюда ***": сорвавшийся на мат Рома Зверь начал потасовку в баре из-за надоедливых фанатов 16:30Молодая жена Петросяна нахамила подписчикам из-за фото
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Гагарина в неизменном мини и Самбурская в образе куклы: в чем звезды появились на премии RU.TV

Гагарина в неизменном мини и Самбурская в образе куклы: в чем звезды появились на премии RU.TV

Смотрим образы звезд, в которых они появились на красной дорожке премии
RU.TV.

Вот уже в 12-й раз канал RU.TV устроил премию, которая стала не только главным музыкальным, но и главным модным событием завершающейся весны. Прошла она накануне в "Крокус Сити Холле" и смогла похвастаться множеством гостей, среди которых были Полина Гагарина, Настасья Самбурская, Дмитрий Маликов и многие многие другие.

Звезды российского шоу-бизнеса используют выход на красную дорожку для того, чтобы покрасоваться и тем самым лишний раз заявить о себе. Ведь чем более ярким и запоминающимся станет их образ, тем больше упоминание в прессе они получит. Итак, в чем же звезды появились на премии RU.TV?

Полина Гагарина, которая вот уже несколько лет филигранно вытачивает свою фигуру в спортзале, не упустила возможностью похвастаться перед зрителями премии RU.TV проделанной работой. Появилась она в неизменном мини платье, которое подчеркнуло ее тонкую талию и точеные ноги. И, пусть завистники называют Полину "доской", певица гордится своей стройностью.

А вот певица Люся Чеботина для дорожки выбрала практически образ Миледи из "Трех мушкетеров". Ниспадающая складками кружевная юбка, кожаный корсет и чокер с крестом и кисточкой создали весьма томный образ.
Ксения Бородина выбрала для себя не менее интересный образ в черных тонах. В сочетании ее наряда и прически на премии RU.TV, казалось, можно было уловить аллюзию на японских гейш.
Выбранную многими цветовую палитру поддержала и Анна Седокова. Буквально перед премией RU.TV певица пожаловалась на тяжелый приступ крапивницы, однако, ей почти удалось привести себя в форму. Для подстраховки, правда, она надела макси-платье с длинными рукавами.
А вот Ольга Серябкина решила, наоборот, слегка оголиться перед фотографами премии. Продемонстрировала молодая мать свое декольте, которое, судя по цвету кожи, еще не видело моря в 2023 году.
Вышла на алую дорожку премии RU.TV и актриса Анастасия Самбурская. Она появилась в образе куклы. Казалось, где-то сбоку лежит большая коробка, а из-за кадра вот-вот зазвучит мелодия и актриса, словно балерина из старинной музыкальной шкатулки, медленно начнет танцевать...
Возгласы одобрения заслужила, несомненно, Ида Галич. Выпорхнула она в невероятно элегантном платье, которое дополнила новой стрижкой и укладкой. Богатой будет!
Что же до мужской половины премии RU.TV, самый яркий костюм выбрал для себя Митя Фомин. Он появился будто в образе папы Римского из будущего: длинное серебристое пальто в пол и портупея из камней поверх. Чистый футуризм!
Вечную классику продемонстрировал Сергей Лазарев. Черный костюм с иголочки помог подчеркнуть фигуру исполнителя и позволил ему выглядеть на миллион.
Ну а меньше всех с нарядом заморочился Дмитрий Маликов. Повседневные брюки, модный пиджак и футболка с ярким акцентом позволили ему показать публике, что даже на премии RU.TV главное вовсе не образ, а настроение, с которым туда приходишь.

24 мая 2023, 19:28
Полина Гагарина. Фото: пресс-служба RU.TV
пресс-служба RU.TV✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шоу фриков: звезды потрясли голой грудью и неприкрытым юбкой целлюлитом

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Повторять образы за звездами – хорошая стратегия или путь в никуда?
Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

"Пытался не лететь": внезапно умерший муж Гурцкая провел последние дни в кубинской гостинице

"Пытался не лететь": внезапно умерший муж Гурцкая провел последние дни в кубинской гостинице
Муж Дианы Гурцкая, чиновник Петр Кучеренко отказывался от перелета на Кубу. Смерть замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко стала шоком для всех, ведь он был довольно молод.

"В голове не укладывается": Панкратов-Черный в шоке от поведения Галкина*

"В голове не укладывается": Панкратов-Черный в шоке от поведения Галкина*
Александр Панкратов-Черный признался журналистам, что сильно расстроен из-за Максима Галкина*. Фестиваль патриотического кино "Малая земля", который открылся в Новороссийске, ознаменовался участием в нем Александра Панкратова-Черного.

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко
На Троекуровском кладбище столицы похоронили Петра Кучеренко. А перед тем, как гроб опустили в землю, 15-летнему сыну покойного замминистра образования вручили уникальную вещь. В нашей стране при погребении лиц, умерших или погибших при исполнении служебных обязанностей и тех, похороны которых проводятся по государственному протоколу, гроб накрывают государственным флагом.

"Двуличие во плоти": вскрылась нелестная правда о Собчак

"Двуличие во плоти": вскрылась нелестная правда о Собчак
Хитрый замысел Ксении Собчак оказался раскрыт стараниями известного Youtube блогера. Не успела Ксения Собчак ответить на обвинения Татьяны Васильевой, как телеведущей прилетела критика уже с другой стороны.

"Нужна срочная госпитализация": истощавшей бывшей подруге Литвиновой грозит смерть

"Нужна срочная госпитализация": истощавшей бывшей подруге Литвиновой грозит смерть
Женщина-трансгендер Наталья Максимова, которая была помощницей актрисы Ренаты Литвиновой, продолжает худеть, но врачи призывают ее остановиться. Широкая публика узнала о Наталье Максимовой, когда та появилась на обложке российского журнала Tatler, а потом – дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о дружеской и деловой связи с Ренатой Литвиновой.

Выбор читателей

23/05ВтрПеренесла удар: старшая сестра выхаживает Диану Гурцкая перед похоронами мужа 24/05СрдДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу 23/05Втр"Поднимет флаг умершего мужа": в канун похорон Гурцкая подает надежды 24/05СрдНевозможно смотреть: черную от горя Гурцкая прятали под зонтиками у гроба мужа 22/05Пнд"Глаза Олега Павловича": Зудина вышла в свет с красавицей дочерью 23/05ВтрИрина Шейк появилась на красной дорожке в Каннах в одних трусах