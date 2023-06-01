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Ваня Дмитриенко потерял миллион рублей из-за мошенников

Ваня Дмитриенко потерял миллион рублей из-за мошенников
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Исполнитель рассказал, что его счет полностью обчистили жулики.

17-летний Иван Дмитриенко прославился после выхода песни "Венера-Юпитер". Трек стремительно набрал популярность среди слушателей и стал хитом, а сам исполнитель стал кумиром молодежи. Не секрет, что обычно такая громкая слава приводит к хорошим заработкам. Неудивительно, что на банковские счета Дмитриенко тут же открыли охоту аферисты.

Женский журнал Kleo.ru пишет, что Иван стал жертвой мошенников и потерял один миллион рублей. При этом певец даже не сразу понял, что именно произошло. Во время съемок Дмитриенко поступил звонок от сотрудников банка, которые сообщили ему о блокировке карты из-за подозрительных операций. Исполнитель не воспринял информацию всерьез, решив, что его пытаются обмануть. А через некоторое время он понял, что его деньги действительно пропали.

Артист обнаружил, что его счета опустели, когда решил провести перерыв между съемками за чашечкой кофе. По словам Дмитриенко, после случившегося у него на карте совсем не осталось средств.

"Понимаю, что я просто не знаю, что мне делать, потому что у меня нет ни налички, ни карты. Я даже метро не могу себе оплатить", – поделился своей бедой с подписчиками исполнитель.

1 июня 2023, 13:40
Фото: Kleo.ru
Kleo.ru✓ Надежный источник

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