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Вторник 23 мая

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"Что может быть лучше?": мастер по вызову умаслил Гузееву в день рождения

"Что может быть лучше?": мастер по вызову умаслил Гузееву в день рождения
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В честь своего дня рождения Лариса Гузеева устроила себе праздник любви к своему телу.

Слова "День рождения — грустный праздник", из репертуара Игоря Николаева совершенно точно не относятся к Ларисе Гузеевой. В своем личном блоге артистка показала, как прекрасно она провела торжественный день.

Началось все с того, что телеведущая прислушалась к многочисленным призывам своих поклонников и близких людей. Они, по словам Ларисы, раз за разом твердили ей о том, что брюнетке нужно заняться собой.

Именно по этой причине Лариса Гузеева пригласила к себе домой массажиста. На видео подписчики увидели лишь то, как некий Михаил тщательно растирает с маслом икры телеведущей. Но, скорее всего, предшествовал этому полный массаж всего тела, который Лариса не смогла снять из-за увлеченности процессом.

"Что может быть лучше, чем восстановление здоровья?" – промурлыкала Лариса, которую мастер массажа по вызову умаслил в ее день рождения.

Ну а после этого нагрянули гости: поздравить Ларису с 64-летием приехала ее подруга и телеведущая Юлия Зимина, которую ждало настоящее застолье. На столе оказались закуски, маринованная сельдь, шампанское, икра и, разумеется, фирменные пельмени и вареники, в которые Лариса Гузеева вложила всю душу.


23 мая 2023, 21:22
Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com

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