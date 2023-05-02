"Женщины не возбуждали": брак Зайцева оказался ширмой для cокрытия нетрадиционных увлечений

Мир моды прощается с "отцом российской от-кутюр" Славой Зайцевым. Сейчас всплывет много интимных подробностей, скрываемых все эти год. Ведь шила в мешке не утаишь...

Если верить Интернету, то Зайцев был женат дважды. Но всезнающая певица и актриса Алена Кравец говорит, что это – ерунда. "Единственной женой модельера была художница Марина, – рассказала Алена, которая в юности работала в Доме моды Зайцева моделью. – Она из хорошей семьи, где мать – балерина, отец – военный. И Слава, который родом из рабочей семьи из Иваново, всегда комплексовал из-за таких тестя и тещи. Теща, кстати, не жаловала, ибо считала простолюдином".

Стоит заметить, что брак Зайцева был скорее по необходимости – чтобы показать свою благонадежность, чтобы выезжать за рубеж. "Он женился, потому что такую установку дает общество, хотя, на самом деле, это было чуждо его природе, женщины его не особо возбуждали – продолжает Кравец. – Но Марина все знала, все понимала, не осуждала, и поэтому проблем с нетрадиционными увлечениями у модельера не было".

Писали, что после Марины в жизни Славы якобы появилась некая Инна. "Это все полная ерунда, – уверяет Кравец. – Зайцев прожил с женой около девяти лет. Он показал всем, что женат, и все успокоились. Потом они стали жить отдельно. Но со Славой бывшая отлично общалась, приходила на его показы. И он всегда с нежностью говорил о ней: "Моя Мариночка!"

Кстати, эта бывшая жена жива по сей день. Она – почти ровесница Зайцева. И, как ожидается, придет проститься с легендой российской моды на панихиду.