"Что с вами?": Сильно исхудавшая Андрейченко напугала фанатов

Наталья Андрейченко изменилась до неузнаваемости.

Жизнь у звезды фильма "Мэри Поппинс, до свидания" была богата на испытания: пристрастие к алкоголю, длительное лечение, тяжелый разрыв с мужем после 21-летнего брака... Обосновавшись в Мексике, актриса все же смогла изменить свою жизнь. А помогли в этом, как признавалась сама Наталья Андрейченко, духовные практики.

Больше 15 лет она совершенствуется в йоге, пришла к буддизму, а также увлеклась сыроедением. Время от времени 67-летняя артистка выходит на связь с поклонниками, показывая как и чем она сейчас живет. На днях в ее микроблоге появился свежий снимок, взглянув на который, поклонники напугались.

"Что с вами, Наталья? Вы даже внешне пугаете людей", – написал кто-то в комментариях под снимком Андрейченко.

Многие акцентировали внимание на то, что актриса болезненно исхудала. Впалые щеки, обтянутое кожей лицо. В общем, знаменитая "Мэри Поппинс" изменилась до неузнаваемости! Кто-то из фанатов даже задался вопросом, мол, зачем вообще нужно было такой кадр показывать публике?

Впрочем, некоторые пользователи восхитились актрисой. Поразило их то, что звезда не пользуется фильтрами и фотошопом, представая перед поклонниками такой, какая она есть. В этом плане смелости Натальи Андрейченко можно только позавидовать!