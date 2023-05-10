Гузеева покинула Россию и вышла на связь из Грузии

Телеведущая доложила подписчикам о своем местонахождении

Последний год общественность особенно остро реагирует на передвижения российских звезд. Публика буквально замирает, когда очередная знаменитость покидает страну по тем или иным причинам. Исключением не стала и известная телеведущая Лариса Гузеева.

Теперь поклонники нечасто могут лицезреть звезду "Давай поженимся" на экранах. С момента приостановки съемок программы Гузеева почти не появляется на телевидении. Зато у ведущей есть возможность радовать почитателей своего творчества контентом в социальных сетях. На своей странице Лариса Гузеева не только публикует новые снимки, но и делится с подписчиками новостями. Так, накануне артистка покинула Россию и сообщила об этом в своем блоге.

Лариса Гузеева рассказала, что приехала в Тбилиси, и опубликовала яркие кадры из городского парка. Телеведущая отметила, что изменения столицы Грузии ее сильно удивили. "Это Ваке-парк. Очень он изменился. Когда я родила Георгия в 92-м году, здесь все было по-другому", – рассказала знаменитость в соцсетях.

"Ну вот и все", – могут воскликнуть недоброжелатели, которые только и ждали, пока Лариса Гузеева уедет из страны вслед за другими звездами. Однако делать выводы пока рано. Судя по всему, ведущая отправилась в эту поездку ненадолго. В последнее время актриса часто путешествует, но всегда возвращается в Россию.

Ранее "Дни.ру" писали, что Лариса Гузеева уехала за границу и попрощалась с народом. Артистка опубликовала в блоге новое видео, в конце которого попрощалась с народом, произнеся добрые слова.