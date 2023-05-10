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Среда 10 мая

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Гузеева покинула Россию и вышла на связь из Грузии

Гузеева покинула Россию и вышла на связь из Грузии
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Телеведущая доложила подписчикам о своем местонахождении

Последний год общественность особенно остро реагирует на передвижения российских звезд. Публика буквально замирает, когда очередная знаменитость покидает страну по тем или иным причинам. Исключением не стала и известная телеведущая Лариса Гузеева.

Теперь поклонники нечасто могут лицезреть звезду "Давай поженимся" на экранах. С момента приостановки съемок программы Гузеева почти не появляется на телевидении. Зато у ведущей есть возможность радовать почитателей своего творчества контентом в социальных сетях. На своей странице Лариса Гузеева не только публикует новые снимки, но и делится с подписчиками новостями. Так, накануне артистка покинула Россию и сообщила об этом в своем блоге.

Лариса Гузеева рассказала, что приехала в Тбилиси, и опубликовала яркие кадры из городского парка. Телеведущая отметила, что изменения столицы Грузии ее сильно удивили. "Это Ваке-парк. Очень он изменился. Когда я родила Георгия в 92-м году, здесь все было по-другому", – рассказала знаменитость в соцсетях.

"Ну вот и все", – могут воскликнуть недоброжелатели, которые только и ждали, пока Лариса Гузеева уедет из страны вслед за другими звездами. Однако делать выводы пока рано. Судя по всему, ведущая отправилась в эту поездку ненадолго. В последнее время актриса часто путешествует, но всегда возвращается в Россию.

Ранее "Дни.ру" писали, что Лариса Гузеева уехала за границу и попрощалась с народом. Артистка опубликовала в блоге новое видео, в конце которого попрощалась с народом, произнеся добрые слова.

10 мая 2023, 16:40
Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

Лариса Гузеева была одной из самых красивых актрис.
Актрису прославила главная роль в фильме "Жестокий романс".
Гузеева смело соглашалась на любые эксперименты со внешностью.
Однако неизменно выглядела великолепно.
Сейчас Ларисе 59 лет.
Актриса сильно изменилась, но артистизма не растеряла.
Лариса все так же готова к любым преображениям.
Гузеева настоящая дива на Первом канале.

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