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Пятница 7 апреля

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Разведенка Бузова выставила напоказ свою раскрывшуюся розочку

Разведенка Бузова выставила напоказ свою раскрывшуюся розочку
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У поющей ведущей во всем заложены глубокие смыслы.

В июне 2022-го в столичном зале "Крокус Сити Холл" Ольга Бузова представила грандиозное шоу "Вот она Я". Спустя год эта концертная программа была названа лучшей на церемонии вручения музыкальной премии "Жара".

"Меня можно не любить, потому что не у всех хороший вкус, – радуется Бузова. – Но не уважать мое трудолюбие, не восхищаться тем, как много я работаю, мне кажется, невозможно "

На красной дорожке поющая ведущая появилась в облегающем черном платье с раскрывшимися розочками. Дополняли образ массивные золотые украшения в виде жуков скарабеев. Оля всегда обращает внимание на символику и ее наряды интересно считывать в поисках скрытых смыслах. А скарабей в египетской мифологии почитался как священное насекомое богов Солнца и считался символом его созидательной силы, возрождения в загробной жизни. Именно поэтому часто изготавливали украшения и амулеты в виде скарабея и клали их мертвым, чтобы тот оберегал усопшего в загробном мире. Изображения этого жука встречаются в росписях гробниц, на папирусах. А теперь они появились и на холеном теле разведенной Ольги Бузовой.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Мои образы всегда простые, лаконичные, но заложенный в них смысл иногда важнее, чем цвет или внешний эффект", – объяснила Ольга "Дни.ру".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Правда, нашлись и зубоскалы, которые стали цитировать героиню Лии Ахеджаковой из "Служебного романа": "Ну вон же она сидит, в жутких розочках!" Но Бузовой плевать на пересмешников. Она идет своей дорогой, как тот самый скарабей, который без устали делает аккуратные шарики из бесформенной навозной массы, а потом упорно катит их в нужном направлении. Поэтому у древних египтян он считался еще и воплощением образа неутомимого труженика. Прямо как Ольга Бузова.

7 апреля 2023, 09:00
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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