"Не понимаю и не принимаю": Сташенко возмущена бесстыдством Галкина и Ажеджаковой

Многие коллеги разочаровали звезду фильма про Мухтара

Одни артисты, типа, Светланы Лободы, сейчас принципиально отказываются от выступлений в России. А другие, как иноагент Максим Галкин, Ани Лорак или Валерий Меладзе, и рады бы колесить по городам и весям, да люди устраивают акции протеста и их концерты отменяются. Вероятно, все дело в словах и делах этих звезд...

Для публичных людей по убеждению актрисы крайне важно уметь не разочаровать зрителей своими поступками и словами. "Это огромная работа, огромная ответственность!" – заявила актриса театра и кино Оксана Сташенко в интервью "Дни.ру" на кинофестивле актуального кино "Алафейская гора" в Тобольске, который прошел про поддержке компании "Сибур".

При этом тех, кто, как Максим Галкин, сегодня ездит по миру и высмеивает свою родину, Оксана называет просто – "пасквилеизвергающими". "Они же не артисты вовсе, а поющие политики, – считает она. – Ведь к ним идут не таланта ради, а чтобы услышать какое-то скандальное высказывание, снять его на видео и выложить в Интернет".

Особое мнение у Сташенко и про артистов, которые слишком активно выражают свою гражданскую позицию. "Меня многие артисты разочаровали своими высказываниями в социальных сетях и в медиапространстве, – вздыхает она. – Взять ту же историю с Лией Ахеджаковой. Я не понимаю и не принимаю ее позицию. Для чего она так поступила?.."