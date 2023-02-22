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Среда 22 февраля

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"Долбите ее!": украинские коллеги послали матом и прокляли желающую победы России Сташенко

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Актриса считает случившееся психиатрией

В Дзержинске открылся I Открытый российский фестиваль отечественного кино "Черноречье Фест", который организован при поддержке Правительства Нижегородской области и администрации города Дзержинска, а также в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел". Среди звезд, которые приехали сегодня в Нижегородскую область, оказалась актриса театр и кино Оксана Сташенко. Корреспондент "Дни.ру" откровенно поговорил со звездой о непростой ситуации в стране и мире.

Сегодня в мире идут гонения на все русское – культуру, спорт. Вас это обижает?

Я не могу обижаться на глупости других людей. Моя культура остается со мной и во мне. И я не собираюсь ее никому навязывать. Что же касается спорта, то если бы я была атлетом, то никогда бы в жизни не поехала на Олимпиаду, где запрещают выступать под моим флагом, моим гимном. Страна в меня вложилась, тренеры и педагоги в меня вложились, а я буду делать вид, что не не знаю их и отказываюсь от них?! Вообще, давно пора провести нашу собственную Олимпиаду. Ведь сегодня всего 30 стран выступили против участия нашей страны в Играх в Париже в 2024 году. А в мире 252 государства Вот и можно было собрать у нас спортсменов из тех, кто за нас.

А Вы, кстати, за кого?

Я, конечно, жду победы России. Россию победить невозможно! Не знаю, как я буду встречать этот великий день. Плакать, наверное, понимая, какой ценой досталась эта победа. Но плакать и от радости. И песни будем петь, и танцевать будем. Так что все пока учим песни военных лет – скоро пригодятся!

Пока же победа куется на фронте, Вы выступаете в госпиталях.

А как иначе?! Там же люди, которые идут защищать меня, мою Родину, моих внучат и племянников – весь мой род! Я недавно была на гастролях в Туве, и там спросила людей про отношение к сегодняшней ситуации. Оказалось, они всей республикой после работы вяжут маскировочные сетки, варежки и носки для своих воинов. "Ведь если сюда придут нацисты, то они будут печки нами топить, мы же для них не люди!" – объяснили мне там жители стремление помогать своим воинам на передовой.

Но многие коллеги Вашей позиции не разделяют – даже в знак протеста уехали из страны. Осуждаете их?

Было бы правильно, если бы эти уехавшие коллеги сами отказались от полученных в России наград, званий и надбавок. Раз они так ненавидят и не любят все то, что тут происходит. Конечно, жилье отбирать у них не надо – это все-таки частная собственность. А вот все остальное, что они тут получили, у меня вызывает вопросы. А уж если они, уехав, позволяют себе клеймить и порицать нашу страну, то это уже психическое заболевание. Я думаю, они сами скоро будут искать врачей, чтобы им поправили мозги.

Вы прямо заявляете о свой гражданской позиции. Наверняка не всем она близка. Были ли среди артистов те, кто перестал с Вами общаться?

Все украинские бывшие коллеги, которые называли меня своим другом и доверяли мне сокровенные тайны, с которыми мы дружили семьями, вдруг перестали со мной общаться, послали меня матом на своих страницах в соцсетях и прокляли, причем эти оскорбительные высказывания в моей адрес продолжаются по сей день. Мой телефон был слит в открытый доступ с призывом: "Долбайте ее!" Все просто с ума сошли! В итоге мне пришлось менять номер. Но ни одному человеку в ответ я не написала ничего плохого. Бог им судья!

22 февраля 2023, 16:20
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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