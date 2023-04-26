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Среда 26 апреля

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"Меня туда не пускают": потерявшую память Светличную упекли в спецучреждение

"Меня туда не пускают": потерявшую память Светличную упекли в спецучреждение
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Светлана Светличная не может сама есть и говорить.

Светлана Светличная известна всем как платиновая сексуальная блондинка из советского фильма "Бриллиантовая рука". Соблазнительница играла также во многих других кинолентах, в том числе "Стряпуха", "Им покоряется небо", "Максим Максимыч. Тамань" и других. В 60-70-е годы Светличная постоянно где-то снималась, но у нее почти не было главных ролей, только эпизодические и второплановые. При этом ее яркий образ всегда запоминался зрителям.

Последний год звезда СССР Светлана Светличная не появляется в информационном пространстве и пропала со всех радаров. Поклонники обеспокоены, куда же делась уже ранее замеченная в таинственных исчезновениях актриса?

Оказывается, 82-летняя советская актриса потеряла память и находится в закрытом спецучреждении. К ней не пускают родственников и друзей. Сын актрисы Алексей Ивашов рассказал, что Светлана Светличная находится под наблюдением врачей и ее состояние оценивают как нормальное.

"Меня не пускают туда, там закрытое учреждение. Можно передачи носить там какие-то, и все", – рассказал сын Светличной.

Напомним, осенью прошлого года Светлана Светличная попала в больницу. У нее диагностировали деменцию и болезнь Альцгеймера. Актриса не могла сама есть, говорить, одеваться, словом, нуждалась в постоянном уходе как ребенок. при этом она считала себя молодой и цветущей женщиной и была уверена, что ей 41 год.

26 апреля 2023, 10:20
Светлана Светличная. Фото: Elena Sikorskaya/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Blitz+✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Секс-символ СССР Светлана Светличная стала неузнаваемой: фото "до и после"

Светлана Светличная в фильме &quot;Бриллиантовая рука&quot;. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot;. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Светлана Светличная в 2013 году. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Кадр программы &quot;Ты не поверишь!&quot; от 5.02.2022/НТВ/ntv.ru

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