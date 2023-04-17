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Понедельник 17 апреля

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"У Бузовой есть дети": обманувшую всех звезду “Дома-2” сдали с потрохами

"У Бузовой есть дети": обманувшую всех звезду “Дома-2” сдали с потрохами
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В отношении Ольги Бузовой было проведено расследование

На днях Ольга Бузова появилась на публике с внушительным кольцом на пальце. Сама она давила интригу, в то время как многие были уверены в том, что это действительно "то самое" кольцо.

Позже блондинка призналась, что роскошный подарок презентовала себе сама. После этого народные массы задались вопросом: суждено ли Ольге вновь выйти замуж и обрести, наконец, женское счастье?

Ответить на этот вопрос решила таролог Марианна Абравитова. Она разложила карты, которые показали, что все важные вехи жизни у Ольги Бузовой еще впереди: она станет и женой, и, непременно, матерью.

"У Ольги Бузовой есть в судьбе и замужество, и дети", – успокоила страждущих поклонников блондинки специалист.

Однако попутно карты обманувшую всех звезду "Дома-2" сдали с потрохами: на первом месте у нее достижение успеха и карьерная реализация. А ведь так много лет Ольга Бузова рассказывала всем о том, что личное счастье — это цель всей ее жизни...

На самом же деле, уверяет эзотерик, приоритеты у нее расставлены иначе. Но это не помешает ей насладиться всеми дарами жизни.

И, пусть личная жизнь ее пока не блещет событиями, Ольга способна от всего сердца порадоваться за других. Журналисты Пятого канала сообщают о том, как певица относится к новой возлюбленной своего отца. Пассию Ольга Бузова называет прекрасной женщиной и относится к ней с таким теплом, что даже презентовала отцу и мачехе путевку на отдых.


17 апреля 2023, 14:40
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
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Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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