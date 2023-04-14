Суд и иск на миллионы: Бузова нарвалась на проблемы из-за алкоголя

Выходка Ольги Бузовой не осталась без последствий.

Кем только не успела стать звезда за годы своей карьеры! Телеведущая, актриса, певица и даже бизнесвумен... Артистку, стоит признать, часто критикуют за ее выходки. А одна из них обернулась тем, что теперь Ольгу Бузову вызывают в суд.

Всему виной проблемы с алкоголем. Нет, к счастью, сама поющая телеведущая, как признавалась не раз, не пьет. Но в 2020-м году она согласилась на выпуск вина со своим изображением – прекрасный подарок для поклонников. Однако позже звезда передумала, разорвала контракт с компанией "Глобал Вайн дистрибьюшен" и запретила использовать свое имя и лицо.

Фирма осталась недовольна таким раскладом, ведь часть партии с Ольгой Бузовой пришлось просто-напросто уничтожить, а это огромные убытки. Компания не оставила эту ситуацию, из-за чего Ольга Бузова нарвалась на проблемы. Как сообщает телеканал "360", "Глобал Вайн дистрибьюшен" обратилась в суд с требованием взыскать убытки, которые составили около миллиона евро, а также полтора миллиона рублей, чтобы покрыть расходы на утилизацию.

Так что, конфликт перешел в правовое поле, в котором теперь разбираются юристы. Сама поющая телеведущая пока не комментировала новости о суде и иске. А поклонники Ольги Бузовой теперь гадают – чем закончится эта история?