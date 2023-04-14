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Шоу-бизнес
Суд и иск на миллионы: Бузова нарвалась на проблемы из-за алкоголя

Суд и иск на миллионы: Бузова нарвалась на проблемы из-за алкоголя

Выходка Ольги Бузовой не осталась без последствий.
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Кем только не успела стать звезда за годы своей карьеры! Телеведущая, актриса, певица и даже бизнесвумен... Артистку, стоит признать, часто критикуют за ее выходки. А одна из них обернулась тем, что теперь Ольгу Бузову вызывают в суд.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Всему виной проблемы с алкоголем. Нет, к счастью, сама поющая телеведущая, как признавалась не раз, не пьет. Но в 2020-м году она согласилась на выпуск вина со своим изображением – прекрасный подарок для поклонников. Однако позже звезда передумала, разорвала контракт с компанией "Глобал Вайн дистрибьюшен" и запретила использовать свое имя и лицо.

Фирма осталась недовольна таким раскладом, ведь часть партии с Ольгой Бузовой пришлось просто-напросто уничтожить, а это огромные убытки. Компания не оставила эту ситуацию, из-за чего Ольга Бузова нарвалась на проблемы. Как сообщает телеканал "360", "Глобал Вайн дистрибьюшен" обратилась в суд с требованием взыскать убытки, которые составили около миллиона евро, а также полтора миллиона рублей, чтобы покрыть расходы на утилизацию.

Так что, конфликт перешел в правовое поле, в котором теперь разбираются юристы. Сама поющая телеведущая пока не комментировала новости о суде и иске. А поклонники Ольги Бузовой теперь гадают – чем закончится эта история?

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 апреля 2023, 13:00 Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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