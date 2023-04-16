"Ух и страшнючая": свежее фото Пугачевой без ретуши всполошило народ

Алла Пугачева в субботу отметила 74-летие.

День рождения Примадонне пришлось встречать вдали от родины, в Израиле, для этого ее опальный муж успел сделать достаточно. Несмотря на щекотливое положение звезды, многие соотечественники поздравили ее от всей души. Алла Пугачева получила массу теплых слов от коллег, которые остались по ту сторону баррикад.

Одним днем празднование не закончилось. Следом наступила Пасха, и тут певица открыто обратилась к аудитории с напоминанием. В микроблоге она оставила пост, касаемо православного праздника.

"Со Светлой Пасхой ВСЕХ!" — написала Алла Пугачева. Вместе с кратким посланием Примадонна разместила свое фото без ретуши, где заметны мимические морщины и слегка перекошенные глаза.

Несмотря на то, что в кадре знаменитость излучала радость и была нарядно одета, не все подписчики сочли снимок привлекательным. "На себя не похожа", "Ну и морда", "Ух и страшнючая", — раскритиковали артистку.

Алла Пугачева не стала отвечать на хамские замечания, но и без того фото всполошило народ. Некоторые усомнились, что певица действительно отмечает Пасху в Израиле. Слухи эти не беспочвенны, ведь Примадонна ведет на чужбине непубличный образ жизни.