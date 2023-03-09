"Зарабатывать деньги себе на еду": покинувшая Россию Бузова взвыла от голода

Бузова шокировала откровением.

Поющая ведущая Ольга Бузова всегда всего добивалась сама, поэтому на критику в свой адрес реагирует спокойно. В свежем интервью она откровенно рассказала о том, что ей пришлось пройти с детства перед тем, как добиться успеха.

В преддверии премьеры нового сезона экстремально-приключенческого шоу "Новые звезды в Африке", которое стартует на ТНТ 12 марта, его ведущая Ольга Бузова дала интервью. Она поведала об условиях существования на проекте, где спортсмены, актеры, юмористы и блогеры буквально выживают.



В новом сезоне участники шоу "Новые звезды в Африке" не имели свободного доступа к еде, все приходится добывать самим. По словам Бузовой, условия в новом сезоне шоу будут еще более жесткими. Участникам придется преодолевать себя в том числе в моральном плане.

Сама ведущая в жизни привыкла к тяжелому труду и знает, как добываются деньги и еда в том числе. По словам ведущей, ее не пугают трудности.



"Со мной случалось всякое, и в юности бывало такое, что приходилось зарабатывать деньги себе на еду, иначе можно было остаться голодной. Но это только закаляет характер", – рассказала взвывшая от голода Бузова.

Также в ходе беседы певица отметила, что спокойно справилась со всеми испытаниями на проекте "Новые звезды в Африке", несмотря на страхи. Ранее Бузова признавалась, что ужасно боится змей.