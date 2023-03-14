По стопам Пугачевой: Объявившая об эмиграции Малышева уезжает в Израиль

У Малышевой на руках билеты.

Примерно год назад поползли слухи о том, что программа "Жить здорово" закрывается, а ее ведущая якобы покинула Россию. Тогда знаменитому телемедику даже пришлось объявить об эмиграции, которой на самом деле не было. Елена Малышева заверила, что покидать родину она не собирается.

Передача до сих пор выходит в эфир, а вот ее бессменное лицо Россия может скоро потерять. В выпуске программы за 13 марта ведущие и гости, так сказать, отмечали день рождения телемедика. Вчера ей исполнилось 62 года и по этому случаю поздравления и подарки были прямо в студии! На столе поставили торт со свечами, а коллеги выстроились в линию, чтобы вручить ей презенты.

Герман Гандельман протянул Елене Малышевой конверт и объявил, что дарит ей путешествие. "Куда я еду?" – задала вопрос ведущая и узнала, что уезжает она в Израиль.

"С мужем к Герману Шаевичу поедем", – заявила на всю страну телемедик и обняла своего коллегу.

Так что, блондинка, можно сказать, пошла по стопам Аллы Пугачевой, которая прошлой весной тоже отправилась в отпуск на Землю Обетованную. Правда, певица, в итоге не вернулась обратно. Но знаменитый доктор точно приедет, ведь без нее шоу не имеет смысла. К тому же, вполне возможно, билеты в путешествие – это муляж. Ведь по случаю дня рождения Елены Малышевой, ведущие решили разобрать самые популярные идеи подарков для мужчин и женщин.