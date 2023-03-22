Бывший участник "На-На" рассказал о половых членах коллег, разрыве с Алибасовым и внебрачных детях

Откровения Александр Запорожца.

Александр Запорожец входил в первый состав группы "На-На", созданной Бари Алибасовым еще в 1989 году. Он пришел по объявлению в "Московском Комсомольце" и вместе с Владимиром Левкиным был выбран из 700 молодых и талантливых претендентов. "Бари придумал нам такие образы, чтобы на концерты ходили все – зеленые, красные, голубые, коричневые и черные, – рассказал музыкант в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Концертов было много и билеты должны были хорошо продаваться".

Спустя два года этот талантливый солист-вокалист принял приглашение начинающего тогда певца и композитора Леонида Агутина и перешел к нему в группу, совмещая работу в коллективе Марины Хлебниковой и продолжая учебу в Музыкальном училище имени Гнесиных по классу вокала. Работал он и Иосифом Кобзоном.

"У меня было три вхождения в "На-На" – одно официальное и два неофициальных, – признался Александр. – Правда, после последнего я перестал общаться с Бари Алибасовым – мы давно не виделись и не созванивались. – Хотя я уходил из группы красиво, не как Валерий Юрин (покинул коллектив в 1992-м – Прим. ред.)".

"Бари не был на меня обижен за тот уход, потом даже приглашал меня на разовые выступления как сессионного музыканта", – уверяет Запорожец. Что же касается сегодняшнего положения группы, то он говорит про него так: "Хотелось бы больше хороших песен и меньше шоу".

Про участников "На-На" ходили слухи, что-де они хороши не только на сцене, но и в постели. Мол, Алибасов их отбирал, в том числе, и по размеру полового члена. "Вероятно, это стало иметь значение уже после моего ухода, – смеется Запорожец. – При мне такого не было". Уверяет он, и что в коллективе вел добропорядочный образ жизни. "Не может быть такого, что когда-то вдруг объявятся мои внебрачные дети, – заверяет артист. – У меня все дети законные – мальчик и девочка".