Бывший участник "На-На" рассказал о половых членах коллег, разрыве с Алибасовым и внебрачных детях

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Слава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницыСлава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницы "Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка "Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым "Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание

Лента новостей

Среда 22 марта

16:00"Боже мой, до чего я дожил": крик души 77-летнего Хазанова 15:40Поделом! Нюхающую кактусы Боню из "Дома-2" прижали в МВД 15:20Бывший участник "На-На" рассказал о половых членах коллег, разрыве с Алибасовым и внебрачных детях 15:00"Надо ж старушку содержать": торгующий телом иноагент Галкин взял в рот прямо на камеру 14:40Без фотошопа: Превратившаяся в морщинистую бабку Пугачева показала настоящее лицо 14:20Порвала как тузик грелку: Пахмутова всыпала наглецу SHAMANу по первое число 14:00"Не любит": молодой муж-иностранец Марины Федункив втрескался в Ирину Муравьеву 13:40"Сумасшедшая мать": погрязшая в долгах вдова Грачевского отдает ребенка как лишний рот 13:20"Я сейчас страдаю": дочь проболталась о горе онкобольной Заворотнюк 13:00"Не могу поверить, что это произошло": как живет Цымбалюк-Романовская после смерти Джигарханяна 12:53Гибель сына, жуткое ранение на съемках, отцовство в 58 лет: как сложилась судьба актера Литвинова 12:40Уже и могилку выкопали: сгоревшая в 45 лет Толкалина предсказала свою смерть 12:20Эксперты спрогнозировали цены на недвижимость в Москве 12:00"У него целый букет": Сбежавший от жены к любовнице Меладзе мучается с вялым достоинством 11:40"Очень ребенка хотела": дочь Успенской после аборта усыновила крошку 11:20Сбросил 30 килограмм, сточил зубы, провел 12 часов в петле – на что идут актеры ради заветной роли 11:00В полку прибыло: Объявивший об эмиграции Юдашкин удрал к Пугачевой в Израиль 10:40"Убийство": В найденном в снегу бездыханном теле опознали Прилучного 10:20"Придется на старости лет скитаться по чужим углам": Пугачева лишилась последней квартиры в Москве 10:00Сколько стоит недвижимость блогерши-уголовницы Митрошиной 09:40"Не вижу": очнувшийся калека Костомаров закатил массовую истерику 09:20"Не все так просто": Оставшийся без денег на чужбине внук Пугачевой дерет с россиян три шкуры 09:00В Московской области до конца года приведут в порядок почти сотню фасадов домов 08:40"Боятся говорить": почему подростки становятся жестокими 08:20Восполяем дефицит витаминов: полезная диета по совету врача 08:00Пентхаусы различаются в цене в 104 раза 06:19Как вернуть деньги за тур – советы эксперта 04:08"Рядом с членами": оставившая мужа Маркл нашла себе уютное место 02:09Покупатели квартир ждут падения цен 00:01День святого Кесария: традиции и приметы на 22 марта 22:40Как правильно выбирать картину в подарок? Ответил художник 21:00Врач-терапевт рассказала о пользе зелени 20:40С чем носить рваные джинсы: советы стилиста 20:05"Буду поклоняться сатане": Сделавшая странный алтарь Водонаева показала лицо 19:20"Не даю": раздвинувшая ноги богачка Боня переплюнула Волочкову 19:00"Будут закручиваться гайки": Лерчек, Митрошина... Кто следующий из блогеров сядет на скамью в суде? 19:00Вот тебе и "ягода-малинка": Хабиб разоткровенничался о вставленном в ягодицы твердом предмете 18:40"Сижу на препаратах": повторившая судьбу Фриске Орлова ревет из-за страшной генетической болезни 18:20"Умирает": госпитализированного вслед за Костомаровым Пьеху подключили к системе 18:00"Все": к Мерзликину накануне 50-летия пришла белочка 17:40Куда пойти с детьми в весенние каникулы 17:00"Кощунство и издевательство": всплыло тайное сообщение Пугачевой Путину 16:40"Совсем дети": залетевшую от "школьника" малышку из "Ворониных" выпороли после родов 16:20Гниет: Получившую по носу во время грызни с Джиганом Самойлову отправили на операцию 16:00Когда жена изменила с другом, а квартиру залила канализация: спектакль "Час тишины" учит выживанию в аду 15:40Пристроился сзади: Сбросившая одежду Волочкова отдалась мужику под камерами 15:20"Мамулечка": пропавшую онкобольную Заворотнюк увидели на снимке дочери 15:14О главном в шоу-бизнесе за 15 минут: проект "На Днях" набирает обороты 15:00"Выпили две бутылки водки": Одинокая пенсионерка Лолита раструбила об интиме с юнцом 14:40"Он может": побывавший в аду Костомаров вернется на лед при одном условии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Бывший участник "На-На" рассказал о половых членах коллег, разрыве с Алибасовым и внебрачных детях

Бывший участник "На-На" рассказал о половых членах коллег, разрыве с Алибасовым и внебрачных детях
524

Откровения Александр Запорожца.

Александр Запорожец входил в первый состав группы "На-На", созданной Бари Алибасовым еще в 1989 году. Он пришел по объявлению в "Московском Комсомольце" и вместе с Владимиром Левкиным был выбран из 700 молодых и талантливых претендентов. "Бари придумал нам такие образы, чтобы на концерты ходили все – зеленые, красные, голубые, коричневые и черные, – рассказал музыкант в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Концертов было много и билеты должны были хорошо продаваться".

Спустя два года этот талантливый солист-вокалист принял приглашение начинающего тогда певца и композитора Леонида Агутина и перешел к нему в группу, совмещая работу в коллективе Марины Хлебниковой и продолжая учебу в Музыкальном училище имени Гнесиных по классу вокала. Работал он и Иосифом Кобзоном.

Фото: личный архив

"У меня было три вхождения в "На-На" – одно официальное и два неофициальных, – признался Александр. – Правда, после последнего я перестал общаться с Бари Алибасовым – мы давно не виделись и не созванивались. – Хотя я уходил из группы красиво, не как Валерий Юрин (покинул коллектив в 1992-м – Прим. ред.)".

"Бари не был на меня обижен за тот уход, потом даже приглашал меня на разовые выступления как сессионного музыканта", – уверяет Запорожец. Что же касается сегодняшнего положения группы, то он говорит про него так: "Хотелось бы больше хороших песен и меньше шоу".

Фото: личный архив

Про участников "На-На" ходили слухи, что-де они хороши не только на сцене, но и в постели. Мол, Алибасов их отбирал, в том числе, и по размеру полового члена. "Вероятно, это стало иметь значение уже после моего ухода, – смеется Запорожец. – При мне такого не было". Уверяет он, и что в коллективе вел добропорядочный образ жизни. "Не может быть такого, что когда-то вдруг объявятся мои внебрачные дети, – заверяет артист. – У меня все дети законные – мальчик и девочка".

22 марта 2023, 15:20
Фото: Evguenii Matveev / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Левкин откровенно о размере мужского достоинства, бане с Алибасовым и внебрачных детях

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
instagram.com/vladimirlyovkin/
instagram.com/vladimirlyovkin/
Фото: Пресс-служба

По теме

Шокирующие откровения Алибасова об интимной жизни "На-На"

Солист "На-На" ответил на издевку Алибасова о скромном мужском достоинстве
Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

"Боже мой, до чего я дожил": крик души 77-летнего Хазанова

"Боже мой, до чего я дожил": крик души 77-летнего Хазанова
Артист такого поворота не ожидал

Поделом! Нюхающую кактусы Боню из "Дома-2" прижали в МВД

Поделом! Нюхающую кактусы Боню из "Дома-2" прижали в МВД
Виктория Боня оказалась под надзором властей.

"Надо ж старушку содержать": торгующий телом иноагент Галкин взял в рот прямо на камеру

"Надо ж старушку содержать": торгующий телом иноагент Галкин взял в рот прямо на камеру
Дела Максима Галкина стремительно принимают новый вектор.

Без фотошопа: Превратившаяся в морщинистую бабку Пугачева показала настоящее лицо

Без фотошопа: Превратившаяся в морщинистую бабку Пугачева показала настоящее лицо
Алла Пугачева без фильтров совсем другая!

Порвала как тузик грелку: Пахмутова всыпала наглецу SHAMANу по первое число

Порвала как тузик грелку: Пахмутова всыпала наглецу SHAMANу по первое число
SHAMAN не такой уж и великий певец, каким его считают некоторые.

Выбор читателей

20/03Пнд"Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме 21/03Втр"Кощунство и издевательство": всплыло тайное сообщение Пугачевой Путину 21/03Втр"Проститутка": Шокированная изменой мужа Малышева узнала о заражении сифилисом 20/03ПндЭто настоящее чудо! Дочь Кончаловского заговорила 21/03ВтрПристроился сзади: Сбросившая одежду Волочкова отдалась мужику под камерами 21/03Втр"Мамулечка": пропавшую онкобольную Заворотнюк увидели на снимке дочери