Солист "На-На" ответил на издевку Алибасова о скромном мужском достоинстве

Корреспондент Dni.Ru с линейкой в руках отправился к певцу на премию Russain Musicbox. Чего не сделаешь, чтобы удовлетворить любопытство читателей.

Бари Алисбасов о жизни бывших и нынешних участников группы "На-На" говорит откровенно. И называет солистов коллектива не иначе как "жеребцами-осеменителями". Правда, по словам Алибасова, не все участники группы отличались неуемной сексуальной энергией: "Слава Жеребкин – человек обаятельный, скромный, стеснительный – осеменял не с таким рвением и нахальством, как Политов. И Володя Левкин осеменял – потом нам приносили детей. Мастерство любовника, которым Левкин овладел, сказалось на его биографии – вон сколько жен у него было!" – говорил продюсер.

А вот мужское достоинство покинувшего коллектив Павла Соколова Алибасов высмеял. "Член у Пашки небольшой. Не знаю, какие уж там у него были интимные отношения, – заявил создатель "На-На". – Связался он с какой-то кассиршей, которая просто хотела на нем заработать. Она ему повесила на уши лапшу, что владеет банком, а Пашка поверил и ушел", – сообщил Бари Каримович корреспонденту Dni.Ru.

Эти издевательские откровения мы показали самому Соколову и попросили прокомментировать слова Алибасова. "Я влюбился в девушку и ушел из группы, а в кассиршу или нет – это неважно, – рассмеялся Соколов. – И кассирша может быть хорошим человеком. А что касается длины моего члена, то Бари-то откуда знает?!"

Корреспондент Dni.Ru уже хотел достать линейку, чтобы уличить Алибасова во лжи, но Соколов отмахнулся: "Лучше спросите про размер моего достоинства у раз... два... уже трех моих жен и многочисленных подруг – никто не жаловался!" "Если Алибасов рассказывает про нас такие байки, значит, мы еще ого-го – нужны и интересны", – пояснил певец.

"Павел, а правда, что к вам очереди из желающих немедленного соития фанаток выстраивались?" – спросили мы у артиста. "Я не люблю слово "фанатки", предпочитаю их называть "мои родные девчонки", – признался певец. – Понимаете, не в этом же смысл жизни! Я был счастлив, когда у меня родилась дочь, счастлив тем, что востребован сегодня. Ну, конечно, счастлив, что с небольшим членом могу удовлетворить любую женщину. Ведь есть такие мужчины, что имеют солидный агрегат, а ничего не умеют. Это большое несчастье, на мой взгляд, иметь огромное мужское достоинство".