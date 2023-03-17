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Пятница 17 марта

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Профессиональные провокаторы гипнозом и внушением выудили из доверчивой Новиковой интимный секрет

Профессиональные провокаторы гипнозом и внушением выудили из доверчивой Новиковой интимный секрет
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Звезда выдала все то, о чем всегда молчала.

Новость о молодом любовнике 76-летней Клары Новиковой произвела эффект разорвавшей бомбы. "У меня много было достойных мужчин, если честно, — сообщила вдруг артистка во время своего творческого вечера в "Школе современной пьесы". – А почему нет? У меня и сейчас есть. Молодой! Я его воспитываю. Ну а что? Муж – это же не тот, которого родила, а которого воспитала. Вот, я и воспитываю".

Публика недоумевала – шутит она или говорит всерьез. Хотя до этого рассказывала про двух своих мужей вполне серьезно. Оказалось, всему виной – спланированная провокация двух хитрецов, специально севших перед сценой!

"Я видела этих двух провокаторов в зале, – призналась Новикова. – Они так пристально смотрели на меня и снимали на телефон, что я уверена – это они запустили в прессу слух про моего молодого любовника".

Вероятно, эти дерзкие профессиональные провокаторы владеют сильной техникой гипноза или внушения, раз артистка так разоткровенничалась перед сотнями людей. Ведь она признает, что ее никто не заставлял, за язык не тянул, каленым железом не пытал, а она сама, добровольно, раструбила со сцены своей интимный секрет.

Кстати, Новикова давно привыкла читать про себя всякую ерунду. "Чего обо мне только не писали! И что я умерла, и что у меня появился внебрачный сын. Якобы была какая-то интрижка в молодости. И этот мужчина от меня забеременел", – цитирует звезду "МК".

17 марта 2023, 09:20
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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