"Не родила, но воспитываю": 76-летняя Новикова откровенно о новом походе в ЗАГС

После ухода второго мужа Клара Новикова пустилась во все тяжкие.

76-летняя рыжеволосая звезда "Аншлага" Клара Новикова разоткровенничалась со зрителями. Оказывается, в жизни юмористки появился новый мужчина, да еще и младше самой Новиковой. По словам женщины, в ее жизни были разные мужчины, много достойных, а теперь появился и такой. Поклонники уже пошутили, что всему виной звездные подруги, коллеги по цену и их молодые кавалеры и возлюбленные.

"Муж – это же не тот, которого родила, а которого воспитала. Вот, я и воспитываю", — заявила со сцены Клара Новикова.

Но в этот раз женщина не торопится отправиться в ЗАГС. Сейчас ей подходят отношения и без штампа, а новый поход она планирует только ради завещания. Напомним, что Клара Борисовна была дважды замужем. С первым супругом Виктором она прожила 10 лет, а вот со вторым Юрием почти 35 лет. Скорее всего, пара жила бы и дальше, если бы не трагедия. В 2009 году мужчина скончался после неудачной операции на сердце.

Пока Клара Новикова не показывает своего возлюбленного, а только рассказывает о нем. Неудивительно, ведь после смерти супругу Новикова очень долго отмалчивалась о своем статусе. От таких привычек непросто отказаться.