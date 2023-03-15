В опасности главный орган: Костомарова отправляют на экстренную процедуру

Последние новости о состоянии здоровья Романа Костомарова вновь заставили многих приезжать платочки к глазам. СМИ сообщили, что ранее спасенная рука фигуриста все-таки начала синеть, поэтому хирурги "Коммунарки" уже начали готовить инструменты.
С их вердиктом выразил согласие и терапевт Юрий Серебрянский, который также уверен, что для спасения жизни Романа без ампутации не обойтись. Однако врачам, которые отправляют на экстренную процедуру
Романа Костомарова,
следует вначале провести полную проверку организма их пациента.
Врач уверен, что внутренние органы и системы фигуриста подверглись невероятно сильным нагрузкам из-за всего пережитого. Особенно в опасности главный орган Романа Костомарова – его сердце.
"Проверить сердце, подлечить, поправить. Из-за сепсиса у него пострадалии мышцы сердца.
Нужны поддерживающие капельницы. У него была полиорганная недостаточность", – посоветовал лечение Роману Костомарову специалист.
Напомним, что о состоянии пережившего несколько ампутаций спортсмена есть и положительные новости. Его начали выводить из медикаментозной комы. Приходящий в себя Роман Костомаров может подавать сигнал глазами и бровями.