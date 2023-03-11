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Суббота 11 марта

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"Полный отказ": над пережившим ампутацию Костомаровым нависла новая опасность

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Роман Костомаров не может выкарабкаться.

Накануне исполнилось два месяца как Роман Костомаров находится в Коммунарке. И врачи, и поклонники фигуриста были уверены, что он пробудет в клинике совсем недолго и вскоре вернётся к выступлениям на льду.

Реальность, однако, оказалась не такой радужной. Состояние Романа Костомарова становилось всё хуже и хуже, а новости, поступавшие из "Коммунарки" заставляли его коллег и поклонников хвататься за сердца.

Чемпиона подключили к ЭКМО и ИВЛ, что спровоцировало, как многие уверены, проблемы с кровообращением. Затем у него начался некроз, из-за которого врачам и пришлось удалить у Романа Костомарова стопы и несколько пальцев на руках. После – возникли проблемы с головным мозгом, микроинсульт, случилась потеря зрения.

Но параллельно со всеми этим над пережившим ампутацию Костомаровым нависла новая опасность: сепсис, с которым врачи "Коммунарки" никак не могут справиться.

"Сепсис — это полный отказ иммунной системы на всех фронтах. Инфицирование распространяется на весь организм", – рассказала врач-иммунолог Ирина Ярцева о диагнозе Романа Костомарова.

Прикованного к больничной койке фигуриста Костомарова пичкают, разумеется, антибиотиками, но это не так эффективно, как могло показаться. Бактерии очень быстро приспосабливаются к действующим веществам. А больничная флора и вовсе является невероятно опасной. Инфекции, которые годами живут внутри больничных стен, за это время сумели приспособиться к любым антибиотикам и дезинфицирующим средствам. Именно такие бактерии и попали внутрь ослабленного организма Романа Костомарова, ухудшив и без того шаткое положение.


11 марта 2023, 12:00
Роман Костомаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Woman✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ягудин и Костомаров обнажили свои прелести

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