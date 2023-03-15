Россия потеряла 71-летнего Розенбаума: Врачи не смогли спасти певца в критическом состоянии

Как гром средь ясного неба прозвучала новость о госпитализации прославленного шансонье. 71-летний музыкант, как писали вчера СМИ, попал в больницу в критическом состоянии после жалоб на боли в ноге. В итоге у него обнаружили тромб, а медики приняли решение об экстренной операции. Хирургическое вмешательство, как сообщали источники, прошло успешно, однако врачи не смогли спасти Александра Розенбаума от проблем со здоровьем полноценно.
По крайне мере так считает кардиолог Юрий Серебрянский, который в разговоре с журналистами решил оценить перспективы музыканта. Он уверен, что артист даже после операции нуждается в продолжительном лечении под наблюдением сосудистого хирурга. Кроме того, собеседник считает, что шансонье придется пить таблетки с тромборазжижающим эффектом.
Даже после выписки из больницы, говорит Юрий Серебрянский, Александру Розенбауму предстоит следить за своим здоровьем и проводить ряд манипуляций для того, чтобы не усугублять ситуацию.
"У него нарушен кровоток вен. Придется носить компрессионные чулки при перелетах", – рассуждает врач.
Стоит отметить, что на фоне госпитализации Россия потеряла музыканта, ведь люди, которые собирались посетить концерт в Братске, не смогли увидеть своего кумира. К тому же, как сообщают СМИ, певцу придется на какое-то время остаться в больнице Красноярска. Так что, пока не ясно, когда Александр Розенбаум выйдет на сцену.