Овощное соте от Валерия Меладзе: рецепт на ура

Вкусно! Меладзе не обманет.

Одним из самых любимых блюд российского певца Валерия Меладзе является овощное соте. Оно считается самостоятельным блюдом и в то же время довольно легкое, организм скажет "Спасибо". Готовится соте довольно просто при любом уровне кулинарного мастерства. Попробуйте — рецепт на ура.

Для приготовления шести порций Валерий Меладзе берет:

— четыре баклажана

— четыре сладких перца

— два помидора

— крупная луковица

— чеснок по вкусу

— много зелени

Рецепт:

Баклажаны следует порезать на кружки и обжарить на масле до румяного вида, как это делает Меладзе. Следующая задача — сложить баклажаны в блюдо. Затем требуется пожарить перец кубиками и тоже отложить в сторону. Далее нужно обжарить лук, к нему в сковороду добавить помидоры и потушить. Туда же — ввести чеснок и зелень. Все ингредиенты необходимо аккуратно выложить слоями в заранее приготовленной миске.

Валерий Меладзе, как эстет, советует вместе с блюдом подавать красное сухое вино. Оно отлично сочетается с соте по такому рецепту, низкокалорийное и прекрасно влияет на пищеварение, но не забывайте соблюдать меру и выбирать только качественный напиток. Здоровье превыше всего.