Овощное соте от Валерия Меладзе: рецепт на ура

Одним из самых любимых блюд российского певца Валерия Меладзе является овощное соте. Оно считается самостоятельным блюдом и в то же время довольно легкое, организм скажет "Спасибо". Готовится соте довольно просто при любом уровне кулинарного мастерства. Попробуйте — рецепт на ура.
Для приготовления шести порций Валерий Меладзе берет:
— четыре баклажана
— четыре сладких перца
— два помидора
— крупная луковица
— чеснок по вкусу
— много зелени
Рецепт:
Баклажаны следует порезать на кружки и обжарить на масле до румяного вида, как это делает Меладзе. Следующая задача — сложить баклажаны в блюдо. Затем требуется пожарить перец кубиками и тоже отложить в сторону. Далее нужно обжарить лук, к нему в сковороду добавить помидоры и потушить. Туда же — ввести чеснок и зелень. Все ингредиенты необходимо аккуратно выложить слоями в заранее приготовленной миске.
Валерий Меладзе, как эстет, советует вместе с блюдом подавать красное сухое вино. Оно отлично сочетается с соте по такому рецепту, низкокалорийное и прекрасно влияет на пищеварение, но не забывайте соблюдать меру и выбирать только качественный напиток. Здоровье превыше всего.