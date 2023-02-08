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Шоу-бизнес
"90 процентов украинских артистов перестали со мной общаться": крик души попавшего под санкции Киркорова

"90 процентов украинских артистов перестали со мной общаться": крик души попавшего под санкции Киркорова

Артист сожалеет о случившемся.
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В начале января президент Украины ввел персональные санкции против 119 человек. В скорбный список попал и Филипп Киркоров, который к тому же был лишен украинских государственных наград и званий. Хотя какую угрозу он представляет для Незалежной – вопрос.

Тогда король российской эстрады отреагировал на это с юмором. "Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке (Владимир Зеленский – Прим. ред.) слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу", – заявил артист.

Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов

Сегодня Киркоров, как и всегда, много работает. И санкции его не особо заботят. Он похудел, похорошел, помолодел и предстал в новом имидже. Таким его еще не видели! И как же идут ему белые кудряве волосы и голубые глаза! У него в апреле концерты в Москве и Петербурге, вот и хочется Лучезарному всех удивить, как это он хорошо умеет делать.

Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов

"Я только что вернулся из Америки, где побывал, в том числе, и на шоу цирка "Дю Солей", – рассказал Киркоров "Дни.ру". – И там в одном номере вместе работают русские и украинские артисты. Вот так, через искусство, мы и должны объединяться!".

Но, увы, пока все обстоит иначе. "90 процентов украинских артистов перестали со мной общаться", – вздыхает исполнитель.

Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов

Напомним, живущая сейчас в России Таисия Повалий ранее заявила: "Когда в Киеве проходила "Песня года", многие наши артисты принципиально отказывались от участия. А я всегда выходила на одну сцену с Филиппом Киркоровым, с Машей Распутиной, с Ларисой Долиной".

Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
8 февраля 2023, 21:00 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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