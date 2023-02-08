"Пришло распоряжение": В появившуюся на родине Пугачеву вцепились спецслужбы

Что произошло с Аллой Пугачевой?

Примадонна отечественной эстрады уже довольно долго живет за границей. Со своим опальным мужем она обосновалась в Израиле, растеряв не только часть своих поклонников, но и былой авторитет. А ведь слово Аллы Пугачевой когда-то очень многое значило!

Артистка по своему хотению могла перекрыть путь любому неугодному коллеге. О своем противостоянии с ней рассказала Татьяна Анциферов, которая однажды перешла дорогу Примадонне, исполнив для картины "31 июня" песни, которые, как казалось Алле Борисовне, предназначались ей.

Для перекрытия карьерного пути она якобы воспользовалась связями в КГБ. К слову, сама звезда не скрывала, что с советскими спецслужбами была в теплых отношениях. Как-то раз в интервью Ксении Собчак Алла Пугачева вспомнила, как один сотрудник помог ей сиюминутно отправиться за границу.

"Он тут же распорядился, чтобы меня выпустили в Западный Берлин за платьем", – рассказывала Примадонна о помощи некоего Бобкова из КГБ.

Помогали спецслужбы и тогда, когда артистка появлялась на родине после командировок. В общем, буквально вцепились в Аллу Борисовну, содействуя в решении проблем. Из-за того самого Бобкова, по словам Татьяны Анциферовой, ее убрали с телевидения, когда Примадонна пожаловалась своему авторитетному приятелю.

"Еще жив один человек, который раньше работал в КГБ, и он рассказывал мне, что из 5-го управления их организации на Центральное телевидение пришло распоряжение внести меня в черный список", – поведала соперница Аллы Пугачевой.

