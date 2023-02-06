"Очень больно": Орлова о замершей беременности и предстоящих родах

Ольга Орлова раскрыла душу перед подписчиками.

Личный блог Ольги Орловой может стать одной из лучших подписок для тех, кто хочет откровенности в обсуждении любых тем, а также возможности задать болезненный вопрос и получить на него честный ответ без прикрас. Она ежедневно общается со своими фолловерами, рассказывает им о себе, а также с готовностью слушает о них.

Вот и сегодня Орлова не отступила от своим принципов. Одна из подписчиц спросила телеведущую, как пережить остановку развития беременности и сталкивалась ли с таким Ольга на своем опыте?

"Это, безусловно, очень больно. Нужно погоревать, но не остаться там, в этой боли", – сказала Ольга Орлова о замерзшей беременности, с которой ей пришлось столкнуться.

Попыталась они с высоты опыта подбодрить коллегу по несчастью. Развитие, уверена Ольга, останавливается тогда, когда организм будущей матери понимает, что у плода есть генетические отклонения. Это развитие событий нужно принять, а затем вновь идти "напролом" к своей цели. А самое главное, подчеркнула 45-летняя будущая мать, это вера в себя, в свои силы, позитивный внутренний настой.



Ранее также стало известно, что именно рассказала Ольга Орлова о предстоящих родах. Пройдут они в феврале, скорее всего методом кесарева сечения. Окончательное решение будет принимать врач, у которого и наблюдается весь срок беременная телезвезда. Доктор отличается высоким профессионализмом, поэтому предстоящего родоразрешения Ольга Орлова совсем не боится.

