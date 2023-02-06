"Пугачева умерла": Россияне потеряли 73-летнюю Примадонну

Трагические новости о Пугачевой.

На протяжении всей своей карьеры Примадонну любили и почитали – коллеги по творческому цеху и миллионы поклонников. Ее песни считались легендарными и звучали всюду. Но в последнее время любви к Алле Пугачевой убавилось, ведь она уехала за границу и буквально обрубила связь с соотечественниками, назвав их "холопами" и "рабами".

Интересно, что в России остались люди, которые, несмотря на все выходки, защищают Примадонну. К примеру, недавно, это сделала Лолита Милявская. Многих поразила позиция исполнительницы хита "На Титанике" в отношении коллеги по творческому цеху. Но ее словам нашлось объяснение.

Продюсер Сергей Лавров акцентировал внимание на то, что знаменитая брюнетка отдает дань творческим заслугам Аллы Пугачевой, а не расхваливает за ее поведение. И это, по мнению музыкального деятеля, правильная позиция. К слову, продюсер и сам разделяет эту точку зрения: мол, невозможно перечеркнуть вклад певицы в советскую и российскую культуру.

Однако, в своем комментарии Сергей Лавров дал понять, что россияне потеряли 73-летнюю Примадонну тогда, когда она уехала и стала вести себя неподобающе. Эту версию певицы люди должны вычеркнуть из памяти, а воспоминания сохранить о той, что была много лет назад.

"Все, Пугачева умерла. А та, что была 30 лет назад, под которую плакали стадионы, наши папы и дедушки, вот эту надо слушать", — объяснил свою мысль продюсер в разговоре с журналистами.

