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"Пугачева умерла": Россияне потеряли 73-летнюю Примадонну

Трагические новости о Пугачевой.

Продолжение: "В Израиль ей отправлять не собираюсь": Киркоров обнаружил сокровище поспешно уехавшей Пугачевой
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На протяжении всей своей карьеры Примадонну любили и почитали – коллеги по творческому цеху и миллионы поклонников. Ее песни считались легендарными и звучали всюду. Но в последнее время любви к Алле Пугачевой убавилось, ведь она уехала за границу и буквально обрубила связь с соотечественниками, назвав их "холопами" и "рабами".

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Интересно, что в России остались люди, которые, несмотря на все выходки, защищают Примадонну. К примеру, недавно, это сделала Лолита Милявская. Многих поразила позиция исполнительницы хита "На Титанике" в отношении коллеги по творческому цеху. Но ее словам нашлось объяснение.

Продюсер Сергей Лавров акцентировал внимание на то, что знаменитая брюнетка отдает дань творческим заслугам Аллы Пугачевой, а не расхваливает за ее поведение. И это, по мнению музыкального деятеля, правильная позиция. К слову, продюсер и сам разделяет эту точку зрения: мол, невозможно перечеркнуть вклад певицы в советскую и российскую культуру.

Однако, в своем комментарии Сергей Лавров дал понять, что россияне потеряли 73-летнюю Примадонну тогда, когда она уехала и стала вести себя неподобающе. Эту версию певицы люди должны вычеркнуть из памяти, а воспоминания сохранить о той, что была много лет назад.

"Все, Пугачева умерла. А та, что была 30 лет назад, под которую плакали стадионы, наши папы и дедушки, вот эту надо слушать", — объяснил свою мысль продюсер в разговоре с журналистами.

Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 февраля 2023, 09:00 Источник: PopCornNews ✓ Надежный источник
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