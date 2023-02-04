В полку прибыло: Пугачева привечает в Израиле звезду Первого канала

Знаменитость свинтила из России как Алла Пугачева.

Вопрос лишь в том, надолго ли. Первый канал убрал из эфирной сетки шоу "Давай поженимся" с Ларисой Гузеевой, а теперь она нежится под солнцем Тель-Авива. Наверняка где-то неподалеку торжествует Алла Пугачева, которая упорхнула в Израиль как ласточка, будто подавая пример своим сторонникам.

И если Примадонна в кругу евреев явно не на денек-другой, то Лариса Гузеева вполне могла улететь за границу на короткое время — ради отдыха и лечения. Так или иначе, в полку отъехавших из России звезд прибыло.

Супруга иноагента Алла Пугачева всегда радушно и приветливо встречает гостей с родины. Если уж не физически, то мысленно она привечает каждого соотечественника из мира шоу-бизнеса, о чем свидетельствуют ее нерегулярные весточки из Израиля.

Если Лариса Гузеева намерена вернуться в Россию, то вряд ли будет афишировать возможную встречу с известной певицей, которая выпала из большой тусовки и потеряла статус на эстраде. Потому что запятнанная репутация для звезды чревата потерей заработка.

Примадонна вдали от отчизны как цветок, который вырвали из родной земли и пересадили в горшок. Садовник, как говорится, не промах, и многие фанаты даже не рассчитывают, что Алла Пугачева вернется в Россию насовсем. На фоне этого тревога обуяла поклонников шоу "Давай поженимся" на Первом канале, ведь без Ларисы Гузеевой оно может совершенно не оправдать надежд.