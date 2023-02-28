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Шоу-бизнес
"Врачи не приехали": бывшая участница "ВИА Гры" Котова во время родов сама перерезала пуповину

"Врачи не приехали": бывшая участница "ВИА Гры" Котова во время родов сама перерезала пуповину

Певица была готова к такому повороту
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Беспокойный день выдался в доме бывшей участницы группы "ВИА Гра" Татьяны Котовой. Звездная любимица породы мальтипу по имени Кики родила пять щенков. Принимать роды певице пришлось собственными руками. Не смотря на то, что заботливая хозяйка к важному событию приготовилась со всей ответственностью и заблаговременно, события все-таки пошли по своему сценарию.

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"Я заранее обзвонила ближайшие ветеринарные клиники, чтобы в случае начала родов врач мог приехать оперативно, – рассказала артистка. – Почти во всех лечебницах сказали, что обычно специалист приезжает в течение 2,5 – 3 часов. Мне удалось найти клинику, где выезд врача обещали сделать в течение часа. Как только у Кикуси начались схватки, я сразу связалась с ними. Но что-то пошло не так, врач не приезжала ни в через час, ни через два… Стало понятно, что принимать роды придется самостоятельно".

Перерезать пуповину артистке пришлось самостоятельно...

"К счастью, и к такому развитию событий я была готова. Что советую и всем владельцем домашних питомцев, кто ждет пополнение: заранее нужно в первую очередь подготовить себя морально и практически, внимательно все изучить, чтобы подстраховаться", – улыбается Котова.

Для певицы это уже второе пополнение в семье ее питомцев Кики и Степаши. Татьяна применила все полученные знания и опыт первого раза и благополучно сама приняла роды первых двух щенков. Оставшиеся три появились на свет уже под присмотром врача. К счастью, все прошло без осложнений. Мама, три девочки и два мальчика чувствуют себя прекрасно.

Фото: пресс-служба
Автор: 28 февраля 2023, 19:00 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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