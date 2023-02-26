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"Почки разрушаются": наглотавшаяся таблеток Алина Кабаева пошла ко дну

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Кабаева попала в скандал.

Гимнастка предпочитает вести затворнический образ жизни. После завершения спортивной карьеры она буквально отдалилась от публичности. А информация о ее личной жизни появляется в прессе со слов всяких "анонимных источников". Алина Кабаева не светится в скандальной хронике, хотя раньше на ее счету был ряд неприятных инцидентов.

На чемпионате Европы в Женеве в 2000-х звезда взяла все золотые медали, а потом так же отличилась на чемпионате мира в Мадриде. Все было идеально, однако через пару недель после соревнований появилась информация о том, что гимнастку подозревают в допинге. В итоге экспертиза показала добавку, содержащую фуросемид.

Журналисты решили вспомнить эту историю, и неспроста. Тогда Алину Кабаеву лишили золота, а ее тренер Ирина Винер, которая якобы не знала о том, что ее воспитанница принимала добавки, тоже оказалась в центре скандала. Да, в то время наглотавшаяся таблеток спортсменка пошла ко дну, однако ситуация помогла ей избавиться от препаратов, которые могли бы разрушить ее организм.

Терапевт Ирина Ярцева решила рассказать, чем могло обернуться пристрастие гимнастки к добавкам. Она отметила, что их прием – довольно распространенная практика у спортсменов, которая помогает в "подсушивании". Однако последствия могут быть страшными.

"Этого делать категорически нельзя, так как почки перегружаются и разрушаются, происходит распад мышц", – рассказала медик о препаратах, которые нашли в допинг-пробе Алины Кабаевой.

26 февраля 2023, 13:03
Алина Кабаева. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Blitz.plus✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как менялась Алина Кабаева

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