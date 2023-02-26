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"Страшная трагедия и смерть": в блоге ушедшей Оксаны Федоровой появились подробности

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Оксана Федорова запомнилась россиянам настоящей русской красавицей.

В молодости она покоряла подиумы и добилась короны "Мисс Вселенной". Однако с возрастом брюнетка переквалифицировалась — из модельного бизнеса она ушла на телевидение и увлеклась профессиональным вокалом. Сейчас Оксана Федорова ведет просветительскую деятельность, регулярно напоминая поклонникам о культуре.

В блоге светская львица обсуждает с фанатами искусство и публикует тематические заметки. Недавно в профиле звезды появились подробности становления оперы Жоржа Бизе "Кармен" на мировой арене.

Как отметила Оксана Федорова, изначально премьера по мотивам произведения Проспера Мериме потерпела фиаско, но Петр Ильич Чайковский точно предсказал "Кармен" большое будущее. И слова его сегодня не теряют актуальности.

Композитора восхищал сюжет оперы. "С одной стороны, парадное ликование и грубое веселье толпы, смотрящей на бой быков, с другой стороны, страшная трагедия и смерть двух главных действующих лиц..." — отзывался о постановке музыкальный критик.

Такой познавательной информацией Оксана Федорова смогла впечатлить аудиторию не хуже опытного историка. Знаменитость поведала даже о том, что в 1905 году ученые открыли астероид, который назвали в честь оперы Жоржа Бизе — "Кармен".

26 февраля 2023, 11:51
Оксана Федорова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Оксаны Федоровой✓ Надежный источник

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