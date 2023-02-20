Не видели с декабря: заделавший нового ребенка бывший муж Бородиной исчез

Бывший Ксении Бородиной очень любит делать детей.

Телеведущая и главное лицо "Дома-2" Ксения Бородина дважды мама. От первого брака женщина воспитывает дочь Марусу, которая родилась в 2009 году. Ее отец — бизнесмен Юрий Будагов. Вторая дочка Бородиной по имени Теона родилась в браке с дагестанским бизнесменом Курбаном Омаровым в 2015 году.

Оба брака 39-летней Ксении не сложились. Сейчас она живет одна с детьми в роскошном доме. Поклонники часто интересуются у звезды, как складываются отношения девочек с отцами. Бородина не скрывает правды — второго родителя у детей нет.

Так, с Марусей общаются пару раз в год. Ранее, Ксения Бородина рассказывала, что Теоне повезло больше, однако, теперь и вторая дочка заскучала по папе. Бывший муж звезды исчез и его не видели с декабря прошлого года.

"Как любой ребенок, она скучает", — поделилась Ксения.

Поклонники не удивлены нехваткой времени на дочку. Курбан Омаров вовсю занят новыми отношениями с девушкой, которая в два раза младше него. Поговаривают, что пара даже ждет малыша — тест на беременность засветился на одной из фотографий. Может быть заделавший нового ребенка бывший Ксении Бородиной сможет в третий раз стать заботливым отцом?