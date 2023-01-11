"Отбоялась": уехавшая из России Бородина объявила причину ухода из "Дома-2"

39-летняя телеведущая и звезда социальных сетей Ксения Бородина провела новогодние праздники в Таиланде. Вместе с двумя дочками она позировала на фото, делилась интересными местами и, конечно, снимала видео шикарных закатов. Уехавшая из России Бородина ни капли не пожалела, что провела зимние праздники в тепле.
По возвращению в Россию у Ксении сбился режим сна, поэтому, чтобы скрасить бессонницу, она призвала подписчиков задать ей интересные вопросы. Так, женщины просили совета по отношениям, узнавали рецепты красоты Бородиной и интересовались, какие подарки звезда получила на Новый год. Не забыли спросить Ксению и о планах на будущее.
Многие поклонники переживают, не покинет ли телеведущая любимый проект "Дом-2". В новом сезоне уже не появятся Влад Кадони из-за разногласий и Ольга Орлова, находящаяся на последних месяцах беременности. Ксения убедила своих фанатов — она остается с ними и объявила единственную причину возможного ухода из проекта.
"Ребят, я на "Доме-2" проработала больше 18 лет с разными ведущими. Вы думаете, меня могут испугать обновления? Меня может испугать только если платить будут плохо, тогда и нет смысла, а всего остального я уже отбоялась в свое время", — пооткровенничала Ксения Бородина.