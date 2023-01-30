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"Я напивалась": разведенка "с прицепом" Бородина выдала жгучую боль одиночества

Телеведущая Ксения Бородина рассказала поклонникам свою тайну.
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Любительница поболтать с публикой Ксения Бородина вновь вышла к подписчикам с порцией откровений. Как и всегда, телеведущая "Дома-2" предложила поклонникам задать ей вопросы или попросить советы. Самые интересные публикации оказались у нее на страничке.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Один из поклонников поинтересовался у Ксении мнением по поводу алкоголя. Телеведущая обмолвилась что почти не пьет, поэтому публике интересно — что же послужило причиной такого решения. По словам Бородиной, будучи 22-летней девушкой, она часто ходила на танцы, тусовки и в бары. Алкоголь никогда не был зависимостью Ксении, но с возрастом она сменила образ жизни, поэтому и алкоголь почти исчез

"Редко я прям напивалась", — пишет Бородина о тех временах.

Женщина считает, что у людей с пристрастием к алкоголю есть проблемы. Так, выпивающие люди пытаются заглушить жгучую боль одиночества. Этими словами Бородина выдала свое мнение о горячительных напитках.

Ранее, в своих откровениях дважды разведенка Ксения Бородина признавалась: она продолжает верить в любовь, и хочет встретить своего мужчину. По словам звезда "Дома-2", настоящего мужчину не будет беспокоить ни успех женщины, ни ее, так называемый, "прицеп" — двое маленьких детей
Ксения Бородина. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 30 января 2023, 22:00 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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