"Пересадка сердца": свалившегося без сил Киркорова уже забирает смерть

Киркоров подошел к опасной черте.

90-летний народный артист России Бедрос Киркоров снова почувствовал себя плохо из-за проблем с сердцем и скопившейся в легких жидкости и был госпитализирован. Певец заболел в начале года.

У него были проблемы с дыханием и понизилось давление, врачи диагностировали бронхит. Сейчас он под наблюдением, но лучше ему не становится. По данным "Радио 1", артист не чувствует ногу.



Терапевт и кардиолог Юрий Серебрянский не исключил, что при таком положении дел отцу Филиппа Киркорова возможно потребуется операция. Но как он ее перенесет, и перенесет ли вообще, большой вопрос.

На лицо у Киркорова сердечная недостаточность, словно его забирает уже смерть. И если ничего не делать, жить ему останется недолго. Не исключено даже, что болгарскому и советскому эстрадному певцу потребуется пересадка сердца.

"Кардиостимулятор у него стоит. Жидкость из легких будут откачивать. Виден бронхит. Слабость сердечной мышцы. Застойные явления в бронхах и легких", – прокомментировал врач.

Напомним, сам Филипп Киркоров тоже недавно перенес операцию по улучшению внешности. Артист стал неузнаваемым, заметно похудел и преобразился. Также он в очередной раз сменил имидж и стал блондином с длинными волосами.

