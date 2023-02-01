"Ты мне всю жизнь сломал!": Малышева осрамила мужа на всю Россию после 35 лет брака

61-летняя телеведущая Первого канала Елена Малышева познакомилась со своим будущим супругом Игорем еще в студенческие годы. Мужчина окончил Томским медицинский институт, свою карьеру связал с наукой и медициной. В браке супруги родили двоих сыновей, а теперь любят проводить время с внуками.
В выпусках телепрограммы "Жить здорово" Елена Малышева часто рассказывает истории из своей жизни. Вот только в недавнем выпуске все зашло слишком далеко. Телеведущая в белом халате, можно сказать, осрамила мужа на всю Россию после 35 лет брака. Публика была в шоке от такого.
Все началось с темы выпуска — ссоры. В конце программы соведущий Малышевой предложил несколько способов наладить отношения. Женщина не смогла пройти мимо и вставила свои пять копеек. Оказывается, супруг раздражает ее своей привычкой класть обувную ложку на обеденный стол. Каждый раз она указывает ему на ошибку, но без толку. Все, конечно же, заканчивается спором.
Однако Елена все-таки пользуется советами соведущего.
"Как только вы начали — засеките время. Через 10 минут надо остановиться, потому что потом начнется… А мама твоя давно мне не нравится, а ты мне всю жизнь сломал… Ограничьтесь одной темой", — поясняет Елена Малышева.