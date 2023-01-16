Не дает: Показавшая голую грудь при всех Малышева оставила мужика с торчащим агрегатом

Что бы не происходило в мире, знаменитый телеврач продолжает помогать россиянам оставаться здоровыми. Наблюдать за выпусками программы Елены Малышевой интересно не только с научной точки зрения: некоторые зрители с удовольствием смотрят на взаимоотношения ведущей со своими коллегами.
В недавней программе звезда "Жить здорово" вместе с Андреем Продеусом рассказывала о пользе и вреде молочных продуктов для организма человека. Для этого ведущая при всех гостях студии и телезрителях показала голую грудь – она появилась на макете, изображающем человеческое тело.
Вместе с тем на стол положили масло, кефир и, конечно, бутылку молока, ведь их россияне чаще всего употребляют в пищу. Главное, что хотела донести до людей Елена Малышева, это то, что положительно на организм влияют кисло-молочные продукты: они насыщают кишечник полезными бактериями, а также снижают риск инсультов. А употребление молока в больших количествах, наоборот, может быть опасно.
Телеведущая в эфире стала приводить результаты исследования, проведенного в 2018 году, доказывающее преимущества кисло-молочных продуктов. К беседе хотел подключиться Андрей Продеус, однако видно, как его коллега упорно не дает ему договорить фразу, призывая перейти к следующей теме. В конце концов Елена Малышева прервала своего партнера, оставив мужчину молча стоять с торчащим агрегатом в виде макета на его фоне.