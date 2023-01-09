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Шоу-бизнес
"Неизбежно": Забеременевшая в 44 года Орлова сообщила о раке

"Неизбежно": Забеременевшая в 44 года Орлова сообщила о раке

Ольга Орлова, которая готовится к родам, заговорила об онкологии.
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Беременность экс-солистки группы "Блестящие" наделала много шума. В 44 года блондинка решилась родить еще одного ребенка, на что пошла бы далеко не каждая женщина в ее возрасте, посчитав такой шаг опасным. После того, как звезда предала огласке свое интересное положение, в ее адрес посыпались подозрения: многие обвинили Ольгу Орлову в том, что она носит накладной живот.

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 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Подобные слова, конечно, разозлили певицу, но она продолжает настаивать на том, что ее беременность реальна. Время от времени она устраивает в своем микроблоге рубрику "вопрос – ответ", общаясь с поклонниками на интересующие их темы. Неудивительно, что большая часть вопросов связана с ее скорыми родами, но бывает, что темы выходят за эти рамки.

Вчера Ольга Орлова вновь решила пообщаться с фанатами. У нее спросили и по поводу приготовлений к появлению в доме малыша, и про изменения фигуры на фоне беременности. А некоторых взволновала жизнь ее собак, когда они узнали, что всех своих животных артистка стерилизует.

Кто-то из поклонников решил поделиться с блондинкой мнением о том, что лишать питомца возможности размножаться неправильно с "духовной точки зрения". А певица в ответ сообщила о раке – у животных, который случается как раз из-за решения не кастрировать их.

"Возникает "застой", который неизбежно ведет к раку", – отметила Ольга Орлова, добавив, что для продления жизни питомца данная операция необходима.

Ольга Орлова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 9 января 2023, 11:00 Источник: Соцсети • Требует проверки
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