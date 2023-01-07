"Еще одна": беременная Орлова застукала мужа с девушкой после бурной ночи

Звезда шоу "Дом-2" Ольга Орлова обрела истинное счастье на пятом десятке лет. В ее семейное гнездышко с целой стаей умилительных собак переселился любимый человек, ставший мужем и настоящей второй половинкой.
Супруги прекрасно уживались вместе с четвероногими друзьями, и уже вовсю ждали дитя, как в доме появился еще и котенок женского пола. Пушистенькая особа сразу смекнула, кто в доме хозяин, и стала подбивать к нему клинья.
А муж Ольги Орловой только и рад вниманию такой обольстительной красотки. Они стали проводить больше времени вместе, и тогда ведущая начала следить за сладкой парочкой еще более внимательно.
В итоге 7 января после бурной ночи, проснувшись в компании собак, Ольга Орлова застукала мужа с вышеупомянутой пассией. Кошечка улеглась на кисть руки мужчины, выражая эмоцию абсолютного блаженства. Нежную сцену теледива запечатлела на фото и продемонстрировала в личном блоге.
"Вот и еще одна девушка нашла свою любовь", — выразилась о пушистой сопернице Ольга Орлова. Звезда не уточнила, почему стала воспринимать животное как девушку. Возможно, артистка просто ревнует своего ненаглядного. Досада гложет!
Знаменитость сейчас переносит непростой эмоциональный период, да и физически всегда нужно быть начеку — ведь дочка вот-вот появится на свет, роды запланированы на февраль. Как передает сайт "Вести Подмосковья", за сутки на территории страны зафиксированы 3303 новых случая коронавируса. Ольга Орлова тоже в группе риска, ведь ковид и беременных не щадит.