"Теперь у меня два вареника": врач изуродовал Дакоту в Новый год

В Новый год Рита Дакота решила исполнить свое желание. Она хотела избавиться от асимметрии губ, поэтому записалась к врачу-косметологу. Как рассказала певица, она нашла мастера, которому могла довериться, но тот неожиданно перестал работать в клинике. Артистку в итоге записали к другому мастеру.
Сейчас Дакота понимает, что должна была отменить визит из-за смены специалиста. Однако она не стала этого делать, поскольку почувствовала себя неловко. "Теперь у меня два вареника", – пожаловалась изуродованная артистка. Форма губ не понравилась певице. Над ней даже посмеялись подруги – настолько глупо она теперь якобы выглядит.
Рита обратилась к поклонникам за советами. Мол, как теперь быть. Те порекомендовали артистке подождать, пока спадет отек. Тогда можно будет оценить ущерб. Певица дала понять, что случившееся не заставит ее думать плохо о пластических операциях и косметологии. Она продолжит добиваться идеала.
Рита Дакота, как известно, ложилась под нож хирурга не единожды. Она делала липосакцию и скульптурирование тела, изменила форму носу. Так 32-летняя знаменитость борется, например, с психологическими проблемами.