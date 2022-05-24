"Испугались все": оказавшейся на операционном столе Дакоте искромсали лицо

Рита Дакота очень переживала из-за своей внешности.

Чуть ли не всю жизнь Рита Дакота комплексовала из-за своего лица – точнее, из-за носа, который ей казался неидеальным. Дело в том, что много лет назад артистка сделала пирсинг и получила искривление хрящей. Бывшая жена Влада Соколовского долго не могла найти специалистов, которые готовы были решить ее проблему.

По словам Дакоты, даже самые лучшие эксперты по ринопластике отказывались менять ей нос. "Испугались все", – рассказала певица. Наконец Рита смогла найти специалиста за границей и лечь на операционный стол ради лучшей внешности. Хирург изрезал искривленный нос артистки, чтобы сделать из него аккуратный – тот, о котором так мечтала знаменитость.

Сейчас Дакота несказанно рада, ведь все прошло, как она сама говорит, идеально. Операция была удачной, и Рита не может налюбоваться на свой новый нос. Примечательно, что певица пробыла в клинике всего несколько дней. Сейчас она находится дома и делится с поклонниками впечатлениями.

Ранее сообщалось о том, что Влад Соколовский прилетел вместе с пассией и недавно родившимся сыном к Рите Дакоте на Бали. Певец успел познакомить наследника со своей дочерью, а также подвергнуть его риску. Подробнее об этом писали "Дни.ру".