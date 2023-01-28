"Пошла вон!": сбежавшая из России под свист Бузова призналась в любви другой стране

Ольга Бузова с треском провалилась.

Вездесущая поп-дива Ольга Бузова покоряет новые горизонты не по дням, а по часам. Пока юные тиктокеры выезжают из России в ОАЭ, экс-ведущая шоу "Дом-2" метит в соседнюю Белоруссию. Все ради преданной публики, ведь на родине ее хорошенько освистали за примитивные тексты песен, фонограмму и отсутствие детей.

Пользуясь случаем, артистка сбежала из России в Белоруссию на суперфинал проекта "Фактор.BY". Знаменитость как специальный гость исполнила на сцене две композиции из репертуара и призналась в любви другой стране.

"Вот она я! Стою перед вами как в самый первый раз. Только с чистыми намерениями, только с добром, только с любовью... И для меня огромная честь всегда петь, исполнять, жить на сцене для вас, Беларусь. Я вас очень сильно люблю, вы это знаете. И я знаю, что вы тоже мои люди, а мои люди всегда со мной", — обратилась Ольга Бузова к заграничной аудитории.

И хотя кадры шоу умело смонтировали, дабы показать авторитет популярной певицы, в комментарии на ютуб-канале проекта просочился жесткий негатив. Творчество и талант звезды оценили не все. К тому же артистку обвинили в провале некоторых конкурсантов.

"Это ты слила всех сильных участников. Пошла вон из Беларуси!" — написал анонимный пользователь Ольге Бузовой.