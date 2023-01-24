"Водила в нетрезвом состоянии": стало известно о похоронах Даны Борисовой

Борисова потеряла жизнь из-за глупой неосторожности.

Российская телеведущая Дана Борисова всегда откровенно общается с поклонниками и не скрывает темной стороны своей жизни. Недавно всплыл еще один скандальный факт из жизни звезды, который ранее не был известен широкой общественности.

Как выяснилось, в 90-е ведущая программы "Армейский магазин" захотела научиться водить машину и отправилась в школу получать водительские права. Тогда Дана Борисова приобрела свою первую старенькую иномарку. После того, как звезда освоила навыки вождения, она купила машину поновее. Однако ее счастье длилось недолго. Дело в том, что Дану Борисову два раза лишали водительских прав за езду в нетрезвом виде.

После того случая Дана Борисова навсегда попрощалась с вождением автомобилей из-за страха, который постоянно преследовал ее. Теперь ведущая ездит только на пассажирском сиденье.

"Не вожу уже пять лет. Я продала машину, потеряла права и не стала их восстанавливать... У меня появился дикий страх ездить за рулем. Этот страх у меня до сих пор", – рассказала Дана Борисова.

Есть такая поговорка: "движение — жизнь". Судя по всему, Дана Борисова потеряла жизнь из-за собственной неосторожности. Так и стало известно о похоронах Даны Борисовой, ведь она не просто похоронила водительские права, она похоронила шанс на полноценную жизнь, полную приключений и свобод отправиться куда угодно, сидя за рулем любимой машины.